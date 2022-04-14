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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الطاقة اللبناني: استقدام الغاز من مصر عبر سوريا يستلزم ضمانات أمريكية

وزير الطاقة اللبناني
وزير الطاقة اللبناني

أكد وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، اليوم الخميس، أن إتمام التعاقد لاستقدام الغاز من مصر عبر الأراضي السورية يستلزم ضمانات أمريكية على عدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على سوريا، فضلا عن ترتيب التمويل اللازم من البنك الدولي.

وقال الوزير وليد فياض عقب محادثات مع وزير البترول طارق الملا وفق ما نقلته وكالة "رويترز": "الأمر حاليا بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا".

ويعاني لبنان من أزمة حادة في إمدادات الكهرباء يسعى لحلها عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستخدام الغاز المصري الذي سيضخ عبر الأردن وسوريا لتشغيل محطة كهرباء في شمال لبنان. لكن الاتفاق لم يوقع حتى الآن.

وكان وزير الطاقة اللبناني قد عقد اجتماعا مع وزير البترول طارق الملا في القاهرة، وذلك لإنجاز مشروع توصيل الغاز المصري إلى لبنان. 

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