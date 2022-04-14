منتخب مصر لشباب اليد يهزم الدنمارك في بطولة Tibby الدولية

فاز المنتخب المصري لشباب كرة اليد تحت 20 سنة "مواليد "2002 على نظيره الدنماركي في أولى مبارياته ببطولة Tibby الدولية، والتي ينظمها الاتحاد الفرنسي لكرة اليد خلال الفترة من 13 وحتى 17 أبريل الجاري.

وحقق منتخب مصر الفوز بنتيجة 32-30، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم شباب الفراعنة بنتيجة 14-12 قبل أن يحافظ لاعبي مصر على تقدمهم طوال أحداث الشوط الثاني.

ويلتقي أبناء النيل يوم السبت القادم الموافق 16 أبريل مع الفائز من مباراة فرنسا والنرويج والتي تنطلق بعد قليل في نهائي البطولة الدولية.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة في البطولة كلا من: "يوسف حاتم - أحمد إبراهيم - مصطفى قسطاوي - راضي محمد راضي - مروان حاتم - شهاب الدين علي - محمد سمير بدوي - عمر ناصر - أحمد سامح - عمر الفولي - مهاب سعيد - عمر معتز - محمد وهبة - محمد رفاعي - محمد طارق - بيجاد مروان وسينضم لبعثة المنتخب المصري في فرنسا آدم البشري المحترف في فرنسا.

فيما يضم الجهاز الفني كلا من: "صابر حسين مدير فني وعمرو خليفة مدرب عام، وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى ومحمد درنكي مدير إداري والدكتور ماجد مدحت أخصائي علاج طبيعي".