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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحامي العام الأول يأمر بالتحقيق في الحادث وسماع أقوال المتهم وشهود عيان

شياطين الإنس في رمضان.. سائق توك توك يقتل شقيقته وابنتها بسبب الميراث| تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تجرد سائق توك توك من كافة مشاعر الانسانية والاخوة وأقدم على قتل شقيقته وابنتها ألقى بهما  في مياه الترعة بمركز طنطا بسبب خلافات أسرية على الميراث بعد ان أعماه الطمع وسار وراء شيطانه.

أصدر المستشار محمد حسن البواب المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز طنطا بفتح باب التحقيق العاجل مع سائق توك توك في العقد الرابع من عمره لارتكابه واقعة قتل شقيقته وابنتها بالتعدي عليهما بواسطة سلاح أبيض والضرب حتي الموت والتخلص من جسدهما بإلقائهما في مياه الترعة بمركز طنطا.

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كما شدد المحامي العام علي تفريغ كافة كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث واستدعاء كافة شهود العيان والمتهم لسماع أقوال المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وسرعه الانتهاء من عرض الجثتين علي الطب الشرعي وانهاء دفنهما .

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وكان ضباط مباحث مركز شرطة طنطا نجحوا في  كشف  غموض العثور على جثتين مجهولتين لسيدة في العقد الرابع من عمرها، وابنتها التي تبلغ مع العمر 10 سنوات، ملقاة في إحدى الترع بنطاق قرية الرجدية مركز طنطا، حيث تبين قيام شقيقها سائق توك  بذبحها والتخلص منها هي وابنتها بإلقاء جثتيهما في الترعة بسبب الخلاف على الميراث.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي  اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية بلاغاً من الأهالي بقرية الرجدية مركز طنطا، بعثورهم على جثتين طافيتين فى مياه الترعة.

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كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز طنطا تحت إشراف  الرائد محمد النحراوي رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد ابو زامل معاون اول المباحث والنقيب بسام حشكل للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكشف شهود العيان في أقوالهما أن إحدى الجثتين لسيدة فى العقد الثالث من العمر، والثانية لطفلة صغيرة، لا يزيد سنها عن 10 سنوات، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي .

وبتشكيل فريق بحث قاده اللواء ياسر عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية  وبتوزيع صورتي الجثتين علي عدد من الأقسام والمراكز الشرطية بجانب حصر وفحص  بلاغات التغيب بالمحافظة للوصول لأي معلومات عن الواقعة، وفي وقتٍ متزامن قام أحد الأشخاص يدعي" حسن على زغلول"، بتحرير محضر باختفاء زوجته سماح الطنطاوي التي تقيم في منطقة العجيزي بأول طنطا وابنتهما ملك، في ظروف غامضة بعد خروجها من المنزل ولم تعود، وبمطابقة أوصافها مع أوصاف الجثتين تبين أنها نفس الأوصاف.

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وبتكثيف الإجراءات تبين أن الجثة الأولى لسيدة تدعى سماح الطنطاوي، 38 سنة ربة منزل، والثانية لابنتها ملك حسن 10 سنوات، وبتتبع خط سيرها توصلت التحريات أن وراء الواقعة شقيقها يعمل سائق توك توك  ويدعى (ر . أ) 35 سنة لنشوب خلاف بينهما بسبب الميراث.

كما شرع المتهم في استدراجها والتخلص منها بذبحها ثم ألقى بجثتها في ترعة بزمام قرية الرجدية مركز طنطا بعيداً عن محل سكنها، كما قام بالتخلص من الطفلة بنفس الطريقة حتى لا يفتضح أمره، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
كما تم إخطار النيابة العامة بالواقعة والتى أمرت بتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ذلك.

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