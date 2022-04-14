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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد الأسواق بطنطا ويتابع توافر السلع بها.. صور

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد الأسواق بطنطا ويتابع توافر السلع

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء الأربعاء، الأسواق بمدينة طنطا وذلك خلال جولة مفاجئة تفقد خلالها أسواق فتح الله ومول طنطا ،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الميدانية للأسواق ، الشوادر ومنافذ البيع المتنوعة لمراقبة أسعار السلع وضبط السوق .

اجتماع وجولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة الرصف في حي ثان طنطا

وخلال جولته أجرى المحافظ حوار مع البائعين حول الأسعار بالمقارنة ببداية شهر رمضان وكذلك السلع الأكثر طلبا ومدى توافرها بالسوق ، كما أجرى المحافظ حوار مع المواطنين لمعرفة مدى رضاهم عن السلع وتوافرها بالأسواق وكذا أسعارها .

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أعمال توسعة مدخل شارع نادي المعلمين من شارع البحر ضمن أعمال رصف وتوسعة الشارع .

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يذكر أن محافظ الغربية قد قام أمس بزيارة عدد من المنافذ والشوادر والأسواق التجارية بمدينتي المحلة وسمنود للاطمئنان على توافر السلع وانضباط الأسعار.

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محافظ الغربية الرئيس عبد الفتاح السيسي المتابعة الميدانية الدكتور طارق رحمي رئيس الجمهورية الجمهورية عبد الفتاح السيسي اسعار السلع

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