محافظ الغربية يتفقد الأسواق بطنطا ويتابع توافر السلع بها.. صور

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء الأربعاء، الأسواق بمدينة طنطا وذلك خلال جولة مفاجئة تفقد خلالها أسواق فتح الله ومول طنطا ،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الميدانية للأسواق ، الشوادر ومنافذ البيع المتنوعة لمراقبة أسعار السلع وضبط السوق .

وخلال جولته أجرى المحافظ حوار مع البائعين حول الأسعار بالمقارنة ببداية شهر رمضان وكذلك السلع الأكثر طلبا ومدى توافرها بالسوق ، كما أجرى المحافظ حوار مع المواطنين لمعرفة مدى رضاهم عن السلع وتوافرها بالأسواق وكذا أسعارها .

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أعمال توسعة مدخل شارع نادي المعلمين من شارع البحر ضمن أعمال رصف وتوسعة الشارع .

يذكر أن محافظ الغربية قد قام أمس بزيارة عدد من المنافذ والشوادر والأسواق التجارية بمدينتي المحلة وسمنود للاطمئنان على توافر السلع وانضباط الأسعار.

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