منع جماهير برشلونة من مغادرة كامب نو بأوامر مشجعي آينتراخت فرانكفورت

قامت جماهير فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بمنع جماهير برشلونة بملعت كامب نو عقب هزيمة البارسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات إياب دور الـ 8 من مسابقة الدوري الأوروبي.

واكد إذاعة راديو كتالونيا أن جمهور برشلونة ممنوع من الخروج من الملعب حيث يتابع الجمهور الألماني المباراة على الدرج وفي الممرات، ولا يسمحون لهم بالعبور ويلقون عليهم الزجاجات في غياب تام للأمن

وكانت رابطة مشجعي نادي برشلونة غادرت المباراة احتجاجًا على استهتار المُشجعين، وبيع تذاكرهم للألمان، قبل المبارا

كما أطلقت جماهير فريق آينتراخت فرانكفورت صافرات الاستهجان على لاعبي فريق برشلونة أثناء المباراة

وبدأ تشافي المدير الفني لفريق برشلونة المباراة، بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أراوخو، إريك جارسيا، مينجويزا، جوردي ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس، جافي، بيدري.

خط الهجوم: ديمبلي، فيران توريس، أوباميانج