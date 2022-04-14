عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منع جماهير برشلونة من مغادرة كامب نو بأوامر مشجعي آينتراخت فرانكفورت

صدى البلد

قامت جماهير فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بمنع جماهير برشلونة بملعت كامب نو عقب هزيمة البارسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات إياب دور الـ 8 من مسابقة الدوري الأوروبي.

 

واكد إذاعة راديو كتالونيا أن جمهور برشلونة ممنوع من الخروج من الملعب حيث يتابع الجمهور الألماني المباراة  على الدرج وفي الممرات، ولا يسمحون لهم بالعبور ويلقون عليهم الزجاجات في  غياب تام للأمن

وكانت  رابطة مشجعي نادي برشلونة غادرت المباراة احتجاجًا على استهتار المُشجعين، وبيع تذاكرهم للألمان، قبل المبارا

كما أطلقت جماهير فريق آينتراخت فرانكفورت صافرات الاستهجان على لاعبي فريق برشلونة أثناء المباراة 

وبدأ تشافي المدير الفني لفريق برشلونة المباراة، بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أراوخو، إريك جارسيا، مينجويزا، جوردي ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس، جافي، بيدري.

خط الهجوم: ديمبلي، فيران توريس، أوباميانج

الدوري الأوروبي فرانكفورت نادي برشلونة برشلونة فريق برشلونة تير شتيجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

ارتفاع أسعار النفط بعد أنباء فرض حظر أوروبي على واردات الطاقة الروسية

التموين: طرح "كعك العيد" بتخفيضات 30% الأسبوع المقبل

البنك المركزي: ارتفاع ميزان الخدمات لـ5.6 مليار دولار في النصف المالي الأول

هذه الصلاة تجعل الملائكة تسأل عنك.. يغفلها الكثيرون فى رمضان

موضوعات متعلقة

نائب:احتضان القاهرة للاجتماعات السياسية الليبية تأكيد لدور مصر الداعم لوحدة الأشقاء

ترشيحاتنا

إيهاب جلال يرفض مقترح الجبلاية ويشترط عقدا لمدة عامين

دعاء ثاني جمعة فى رمضان..أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق

تعرف على قائمة معسكر الأهلي قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

رئيس المخابرات الأمريكية يحذر من تهديدات روسيا بالنووي وصمت الصين

سر اختفائها ورأيها في المهرجانات وحمو بيكا .. ماذا قالت عفاف راضي لـ ياسمين عز "فيديوجراف"

مصطفى بكري : التاريخ سيتوقف طويلا أما دور القضاء المصري ورجال النيابة الشرفاء..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فراس سعيد فى حواره لصدى البلد: مشهد صفع ليلى علوى لى الأصعب.. و"دنيا تانية" يكشف عيوب الرجل.. وهذه خدعتى لـ فيفى عبده وشيرين رضا

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

فيديو

تفاصيل قتل مقاول لخطيب ابنته ودفنه بفيلا .. فيديو جراف

المهاجم هرب .. "كاف" يغرّم الرجاء قبل لقاء الأهلي | فيديو جراف

مكافأة عن كل سنوات الخدمة.. شروط إنهاء عقد العمل الفردي بالقطاع الخاص “فيديوجراف”

لم أفكر في البطولة المطلقة وخفت من هجوم البرلمان .. روجينا تتحدث لأول مرة عن مسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ