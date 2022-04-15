مصرع طفلة فى رشاح شبين القناطر بالقليوبية

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من جهودها للعثور على جثة طفلة تبلغ من العمر عامان ونصف لقيت مصرعها غارقة برشاح بقرية كفر الحصافة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد سيد القاضي مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا بمصرع طفلة غرقا برشاح بقرية كفر الحصافة بدائرة المركز.



جرى اخطارا اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين انها طفلة تدعى سجدة حسام تبلغ من العمر عامان ونصف.



وتكثف أجهزة الإنقاذ النهرى بالقليوبية من جهودها لانتشال الجثمان وتولت النيابة التحقيق.