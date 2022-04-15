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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا: قدمت 25 فيلما في بداية مشواري فشلت جميعا

يسرا
يسرا

حلت الفنان يسرا ضيفة على برنامج "اتنين اتنين" الذي تقدمه إيناس سلامة الشواف على محطة راديو إنرجي، تحدثت فيه عن الثنائيات في الحياة وتعاملها مع الخير والشر والنجاح والفشل وغيرهم. 

وقالت يسرا إن النجاح والفشل ثنائيات نواجهها في الحياة، واستشهدت أنها في بداية مشوارها قدمت 25 فيلما لم ينجح أيا منهم بسبب ظروف تأخر مواعيد عرضهم.

وأوضحت يسرا أنها لم تعرف النجاح أول 4 سنوات في مشوارها الفني، ولكن في النهاية كل شخص "يعمل اللي عليه والباقي نصيبه". 

وأشارت يسرا لإنرجي، إلى أنها تحب النجاح دائما، وفي حالة عدم التوفيق لا تعتبر ذلك فشلا، وقالت إن وصفة النجاح الدائمة هي الخوف على العمل ومحاولة تقديم أفضل شيء، والأحسن والمختلف دائما. 

تعد الفنانة يسرا، أحد أهم النجوم في مصر والوطن العربي؛ كونت شعبية كبيرة في بدايتها حيث عملت مع العديد من النجوم ؛ استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة في السينما والدراما.

ويرصد صدى البلد في  السطور التالية أبرز تصريحاتها اثناء حوارها مع الموقع عن مسلسلها أحلام سعيدة:

 

_شخصية "ديدي هانم"  شخصية مختلفة عما قدمت سابقا وكنت أتمني أن أقدم عملا كوميديا هذا العام.

_ تعديل السيناريو من حقي وكواليس العمل جميلة .

_ لا أشغل نفسي بالمنافسة وعمرو عرفة صديق عمري

_ مكانة المرأة تغيرت بشكل منصف في السنوات الأخيرة .

لا أتدخل في اختيار الممثلين وسعيدة بردود الأفعال على المسلسل .


_لا يمكن إرضاء كل الجمهور ولكن يجب ان يكون ضمير الفنان راضيا ويكون الضمير هو مقياس الفنان ومرجعيته.

يسرا أحلام سعيدة اعمال يسرا أفلام يسرا Arts Entertainment

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