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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

رانبير كابور وعليا
رانبير كابور وعليا بهات

تزوج الممثل الهندي رانبير كابور من زميلته وحبيبته عليا بهات، في حفل خاص أقيم في مومباي بحضور عدد من أبرز شخصيات الفن والسينما في بوليوود. 

رانبير كابور وعليا بهات

حفل زفاف رانبير كابور الملقب بأشهر عازب في بوليوود، وعليا بهات كان من أبرز الأحداث التي طال انتظارها في الهند خلال السنوات الماضية. 

عليا ورانبير

ارتدى الزوجان الشهيران ملابس هندية تقليدية في حفل زفافهما، بطقوس هندوسية تقليدية في منزل كابور.

ثنائي بوليوود

كان توقيت حفل زفاف رانبير كابور وعليا بهات محاطا بالسرية، ويعتبر الثنائي من بين أفضل الممثلين والأعلى أجرا في بوليوود. 

رانبير كابور وعليا

ولد كلا النجمين لعائلة فنية شهيرة، فعليا بهات هي ابنة المخرج ماهيش بهات، بينما رانبير فهو نجل النجم الشهير ريشي كابور. 

صور من حفل الزفاف

وحضر حفل الزفاف النجمة كارينا كابور، وباقي عائلة النجم الشهير التي ترتبط جميعها بالوسط الفني.

رانبير كابور عليا بهات بوليوود أفلام رانبير كابور Arts Entertainment

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