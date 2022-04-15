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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كوريا الجنوبية في الصدارة.. إصابات فيروس كورونا تتخطى 500 مليون

كورونا
كورونا

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا 500 مليون حالة وفقا لإحصاء أجرته رويترز مع تفشي المتحور الفرعي «بي.إيه.2» شديد العدوى من سلالة أوميكرون في كثير من البلدان في أوروبا وآسيا.

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وبحسب صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية، ألقي اللوم على المتحور الفرعي «بي.إيه.2» في زيادة الحالات مؤخرا في الصين وكذلك الإصابات القياسية في أوروبا. وقد أطلق عليه اسم «المتحور الشبح» لأنه من الصعب قليلا تتبعه مقارنة بالمتحورات الأخرى من فيروس كورونا.


وتتصدر كوريا الجنوبية العالم من حيث المتوسط اليومي لعدد الإصابات الجديدة، إذ تسجل ما يربو على 182 ألف إصابة جديدة يوميا وتمثل واحدة من كل أربع إصابات على مستوى العالم وفقا لتحليل أجرته رويترز. 

وتتزايد الحالات الجديدة في 20 من أكثر من 240 دولة ومنطقة يغطيها إحصاء رويترز من بينها تايوان وتايلاند وبوتان.


وتكافح شنغهاي أسوأ تفش لكوفيد-19 في الصين منذ ظهور الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في أواخر عام 2019، مع تسجيل ما يقرب من 25000 إصابة محلية جديدة.

كورونا مليون اوميكرون اوروبا العالمية

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