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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أبرزها كورونا والامتحانات.. ملفات مهمة على طاولة الأعلى للجامعات قريبا

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

أكد مصدر مسئول بـ المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم عقد اجتماع المجلس الشهري المقبل للاطلاع على مستجدات امتحانات الميدتيرم وسير العملية التعليمية ، خلال شهر رمضان ، مشيرا إلى أنه سيتم الاطلاع على مستجدات وضع كورونا بالجامعات والمستشفيات الجامعية ، واستكمال الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.

وأضاف المصدر لـ"صدى البلد"، أن الاجتماع يجري بشكل دوري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و بحضور رؤساء الجامعات الحكومية ، كما ستتم متابعة مستجدات تنفيذ كافة الخطط البحثية التي قدمها نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا والبحوث، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات.

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وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري الشهر الماضي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجامعة الوادي الجديد، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة الوادي الجديد، برئاسة الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور السيد الشرقاوي لتجديد الثقة في سيادته رئيسًا لجامعة السويس.

شهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين جامعات (القاهرة وطنطا والعريش) ومحافظة الوادي الجديد، بشأن تخصيص 1000 فدان لكل جامعة؛ لاستصلاحها واستزراعها وإجراء الأبحاث الزراعية عليها، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وذلك باستخدام أحدث نُظم الري الحديث والطاقة الشمسية، على أن يُخصص منها 200 فدان لخدمة البحث العلمي (استنباط محاصيل جديدة، زيادة الإنتاجية، تقليل الاحتياج إلى المياه)، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لاستصلاح الاراضي الصحراوية وتشجيع خريجي كليات الزراعة للمُشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة، وقام بالتوقيع على بروتوكولات التعاون، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ود.محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ود. محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، ود. حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.

وجه الوزير بمتابعة تنفيذ كافة الخطط البحثية التي قدمها نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا والبحوث، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، والتي تُركز على القضية السكانية ومحو الأمية، ودعم المنظومة الصحية، والحد من تلوث البيئة والهواء والمياه والتربة، وتحلية مياه البحر، والحد من ملوحة التربة، واستخدام الطاقة المُتجددة، واستخدام أساليب الري الحديثة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

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