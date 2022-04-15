ليالي رمضان.. سقايين الشرقية وسيرة الهلالي لجمهور مسرح الشاعر

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة الليلة الرابعة ضمن برنامج ليالى رمضان الثقافية والفنية التى تستمر حتى 24 رمضان، حيث قدمت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى على مسرح الشاعر عرضا فنيا لفرقة قصور الثقافة لأغانى الشباب وقدمت أغاني "زي الهوا، رمضان جانا، ليالي الحلمية".

أعقبها عرض فنى لفرقة الشرقية للفنون الشعبية وقدمت رقصات "التنورة، السقايين"؛ تأتي الفعاليات تحت إشراف أحمد يسرى مدير عام ثقافة الشباب والعمال.

قدمت الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية عرضا للسيرة الهلالية، قدمه شاعر السيرة عزت قرشي السوهاجي وفرقته.

واستكمل في الليلة الرابعة حديثه عن سيرة ابى زيد الهلالي، والتى تعتبر أكبر عمل أدبي في التراث العربي، ويبلغ حجمها نحو مليون بيت من الشعر، وهي تروي تغريبة قبيلة بني هلال من اليمن عبر الحجاز والشام والعراق وصولاً إلى مصر وتونس والسودان ونيجيريا، وتشير الهلالية إلى العديد من قصص الحب ومنها قصة "عزيزة ويونس" والتى تعتبر من أجمل القصص الشعبية.