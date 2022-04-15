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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية : لا زيادة في أسعار المواصلات بجميع المواقف

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القليوبية  واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.


واكد المحافظ أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف وإدارة المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.


وناشد محافظ القليوبية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( 01002782373 ) بغرفة اداره الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن بغرفة عمليات المحافظة ١١٤ أو عبر الواتس اب علي الارقام 01119992624-01555573040 في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.


جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر  2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه ، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ 7.5 جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر 8.75 جنيه للتر وبنزين 95 بسعر 9.75 جنيه للتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك زيادة  سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند ٤٦٠٠ جنيه للطن  وثبات  أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

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