مرصد الأزهر يدعو إلى تحرك دولي لوقف انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين

دعا مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إلى تحرك دولي لنصرة أبناء الشعب الفلسطيني المناضل ووقف انتهاكات الكيان الصهيوني الإرهابي ضده.

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على استمرار جهوده في عرض الواقع الحقيقي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقديم صور الاعتداءات الصهيونية إلى كل العالم الحر؛ لتبقى في الذاكرة حتى لا يزيفها الكيان الصهيوني أو يسعى لمحوها بصور أخرى خادعة.

وقامت قوات الاحتلال الصهيوني بعد فجر اليوم الرابع عشر من رمضان بالاعتداء على المصلين في ساحات الأقصى والمسجد القبلي؛ حيث اعتلت سطح المسجد وكسرت الزجاج الأثري له لتطلق الرصاص الحي والمطاطي وتلقي قنابل الغاز والصوت على الفلسطينيين العزل؛ مما أدى إلى إصابة 152 مصلٍ بالإضافة إلى حملة اعتقالات طالت 400 مصلٍ من داخل ساحات الأقصى.



وتأتي هذه الاعتداءات البربرية الغادرة بالتزامن مع دعوة الجماعات الصهيونية المتطرفة إلى اقتحام الأقصى وتقديم القرابين لذبحها، وهي تمهيد من جانب القوات الصهيونية لاقتحامات المتطرفين وفرض واقعٍ صهيوني مملوء بالزور والبهتان على الأرض.

