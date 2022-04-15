خالد الجندي: الإخوان يخططون لضرب الاقتصاد عبر فتاوى وامثال شعبية ضالة

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وسائل جماعة الإخوان الإرهابية، فى ضرب الاقتصاد الوطنى، عقب فضيحتهم فى مسلسل الاختيار، لافتا إلى أن هناك لجان داخل وخارج مصر للإيقاع بالاقتصاد المصرى.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، اليوم الجمعة: “الارهابيين بيحاولوا ضرب الاقتصاد المصرى، بمنع تحويل المصريين الأموال لذويهم داخل مصر، وشرائها بثمن منافس، ومحاولة منع زكاة الفطر من المصريين لذويهم، وأيضا تحريم التعامل مع البنوك”.



وأشار إلى أن هناك طرق عديدة منها محاولة التمويل الضريبى تحت مسميات جديدة، بخطة ممنهجة، لافتا إلى أن قطيع الإخوان الإرهابية، عمل بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، بنشر فتاوى ضالة لمنع التمويل الضريبى والزكاة والصدقة ومنع تحويلات المصريين للخارج، وكذلك تحريم التعامل مع البنوك بفتاوى انها ربا، لافتا إلى الشعب المصرى ضربهم قفاهم وايداعات المصريين بالمليارات حتى الان.



ولفت إلى أن آخر طريقة لهم هى الامثال الشعبية، بتحريف الامثال مثل اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع، وهنا يقصدون جامع الضرائب وليس المسجد، وهدفهم أن الناس لا تدفع ضرائب.

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3OJ8jo_JXgLZo15m_crSlJjifC27BFCWE8aMlYQs45WpCNuXvc0bVazX8&v=EKFZODVvLxw&feature=youtu.be&ab_channel=dmc