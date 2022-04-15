لن تمشي لوحدك.. ليفربول يحيي ذكرى وفاة 97 مشجعا في كارثة هيلزبره

أحيا نادي ليفربول الإنجليزي، ذكري وفاة 97 مشجعا للريدز في مباراة الفريق أمام نوتنجهام فورست في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي يوم 15 إبريل عام 1989.

وكتب الحساب الرسمي لفريق ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “كما هو الحال دائمًا، مع جميع المتأثرين بالمأساة في هيلزبره منذ 33 عامًا اليوم ومع 97 معجبًا لن يُنسى أبدًا، لن تمشي لوحدك”.

مشاهد الكارثة :

- كان الملعب لا يتسع سوي لـ 35 الف مشجع وحضر عدد كبير تجاوز تحمل المدرجات وسط غياب التنظيم وعدم تعاون رجال الامن وبعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة حاولت الجماهير الهرب مما ادي الى دهس عدد كبير من الجمهور خصوصا صغار السن .

- في ذلك الوقت كان هناك سياج حديدي يفصل بين المدرج والملعب خوفا من اقتحام الجماهير الملعب والذي تم ازالته بقرار الاتحاد الانجليزي .

- الغيت المباراة والبطولة في ذلك العام الا ان فريق ليفربول قرر خوض المباراة في 7 مايو من نفس العام وارتدي لاعبو الفريقين شارات سوداء في إشارة احترام لضحايا الحادث وحقق ليفربول اللقب بعد الفوز علي فريق ايفرتون .

- الشرطة في وقت الحادث واثناء التحقيقات ابعدت الشبهات عنها واتهمت جماهير ليفربول بالسكر والهمجية الا ان التحقيق فتح من جديد بعد 27 عاما من الحادثة واعترفت الشرطة امام هيئة المحلفين انها تسببت في الكارثة بشكل كامل وحاولت ابعدها عن المسؤولية .

- اقيم نصب تذاكري النصب التذكاري في الرصيف على الجانب الجنوبي من ليفربول في الكاتدرائية الانجليكانية ، و حديقة روز هيلزبورو التذكارية في ميناء الشمس، يرال، ميرسيسايد.