عامل قلق في إنجلترا.. حسن يوسف: محمد صلاح خد عين بسبب هؤلاء

قال الفنان حسن يوسف ؛ إن لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح يفعل كل ما يستطيع فعله ورفع إسم مصر عاليا في إنجلترا مع نادي ليفربول .

أضاف حسن يوسف خلال لقائه على قناة mbc مصر في برنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز ؛ أن إبنته الكبيرة مقيمة في إنجلترا لأكثر من 20 سنة ودائما تقول " إن صلاح عامل قلق في إنجلترا " .

أوضح حسن يوسف، أن إنجلترا تتحدث عن محمد صلاح مثل ما تتحدث أسبانيا عن رونالدو وميسي ؛ مضيفا أن الحظ تخلى قليلا عن صلاح في الفترة الأخيرة.

ضياع ضربة الجزاء

أكمل حسن يوسف : “صلاح شاطر ويفعل كل اللي عليه في الملعب كما يجب “ ؛ مازحا: ” محمد صلاح وضياع ضربة الجزاء منه تدل على إنه إتحسد بعد إستضافة في برنامج عمرو أديب وإسعاد يونس” .