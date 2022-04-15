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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كتابة التاريخ..

الثأر.. ماذا ينتظر صلاح حال تأهل ليفربول وريال مدريد لنهائي دوري الأبطال؟

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

أسدل الستار على الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، أول أمس الأربعاء، والذي شهد تأهل أندية ليفربول وريال مدريد ومانشستر سيتي وفياريال.

 

وتأهل ليفربول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بنفيكا البرتغالي 6-4 بمجموع المباراتين، بينما تخطي ريال مدريد عقبة تشيلسي بنتيجة 5-4 “ذهاب وإيابا”.

 

وصعد مانشستر سيتي على حساب أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، بينما فجر فياريال مفاجأة من العيار الثقيل بالتأهل على حساب بايرن ميونخ الألماني بعد الفوز عليه 2-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويتلقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع فياريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يصطدم ريال مدريد بـ مانشستر سيتي.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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ريال مدريد وليفربول .. هل يتكرر سيناريو 2018؟

في تخطي ليفربول عقبة فياريال وفوز ريال مدريد على مانشستر سيتي، سيتجدد الصدام بين ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وكان ليفربول واجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2018، وخسر الريدز أمام الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

وتسبب سيرجيو راموس “مدافع ريال مدريد السابق” في إصابة قوية قوية لـ محمد صلاح “خلع في الكتف ”، وغادر النجم المصري أرضية الملعب باكيا في الشوط الأول.

إصابة محمد صلاح الشهيرة أمام ريال مدريد

 

وفي حال تكرار سيناريو 2018 بتأهل ليفربول وريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون فرصة أمام محمد صلاح للثأر من العملاق الملكي والذي تعرض أمامه لأعنف إصابة في مسيرته بالإضافة إلى مرارة خسارة لقب دوري أبطال أوروبا.

 

الثأر وحده لكن يكون الحافز أمام محمد صلاح لقهر ريال مدريد “حال تأهل الفريقان لنهائي دوري الأبطال”، بل كتابة التاريخ أيضا، ففي حال تتويج الملك المصري بلقب دوري أبطال أوروبا سيصبح أول لاعب عربي في التاريخ يتوج بدوري الأبطال مرتان.

 

وكان محمد صلاح توج بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة فريق ليفربول في عام 2019، بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول في شباك توتنهام من ركلة جزاء، بينما سجل البلجيكي ديفوك أوريجي هدف الريدز الثاني في شباك السبيرز.

 

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