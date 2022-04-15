أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره تدريباته في "الجيم"

نشر أحمد الفيشاوى، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مجموعة من الصور أثناء تواجده في صالة الألعاب الرياضية "الجيم".



وظهر الفيشاوي، وهو يؤدى بعض التمارينات الخاصة باللياقة البدنية، كذلك نشر صورا أثناء قراءاته لكتاب عن فنون الأسماك البحرية، وعلق قائلا: "وجدت جذوري".



ويشارك أحمد الفيشاوى في بطولة فيلم "الدعوة عامة"، والمقرر عرضه في صيف 2022، والذى يشارك في بطولته كل من محمد عبد الرحمن وأسماء أبو اليزيد.



يذكر ان اخر اعمال النجم أحمد الفيشاوي فيلم “قمر 14” وتدور أحداثه في إطار رومانسي، حيث الكثير من الأحداث العاطفية التي تقع في ليلة “قمر 14”.



يشارك في بطولة الفيلم.. النجوم: خالد النبوي، وياسمين رئيس، وغادة عادل، وأحمد الفيشاوي، وشيرين رضا، وأحمد مالك، ومي الغيطي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد حاتم، وخالد أنور، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.



