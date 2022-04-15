عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كنز صحى.. تعرف على أهمية تناول البقدونس

صدى البلد

 


 

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية العلاجية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الصحية للبقدونس.


 

تمثلت فوائد البقدونس في ما يأتي:


 

1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي والكبد

قد يُساهم تناول البقدونس يوميًا في دعم صحة الجهاز الهضمي، ويعود ذلك بسبب دوره في دعم الكبد، فالبقدونس يزيد من مستوياتالغلوتاثيون (Glutathione) المضاد للأكسدة الرئيس في الكبد.


 

قد ثبت أن البقدونس يمكن أن يعمل على تجديد أنسجة الكبد بعد الأضرار الناجمة عن الأمراض المزمنة، حيث أن البقدونس يحفز إنتاجالعصارة الصفراوية في الكبد اللازمة لهضم الدهون في الأمعاء.


 

النقص في إنتاج العصارة الصفراوية يُساهم في سوء الهضم، والنمو الجرثومي، والاضطرابات الهرمونية، لذا فإن هذه العصارة ضروريةأيضًا لإفراز السموم التي يتم مسحها من الجسم والكبد.


 

2. تقليل مستويات السكر في الدم

قد ثبت أن البقدونس يخفّض مستويات الغلوكوز في الدم، وهو يستخدم كعلاج بديل لمرض السكري من النوع الأول في بعض البلدان.


 

3. تحسين رائحة النفس والجسم

البقدونس غني بالكلوروفيل، وهذا يجعله يمنح النفس والجسم رائحة جميلة.


 

الجدير بالذكر أن الكلوروفيل يعمل كمضاد للطفرات ويقلل من البكتيريا المسببة للرائحة المسؤولة عن إنتاج رائحة الفم الكريهة ورائحةالجسم.


 

4. خفض ضغط الدم

من المعروف أن البقدونس يعمل كمدر للبول كونه يزيد من إفراز الصوديوم والماء من خلال البول وزيادة إعادة امتصاص البوتاسيوم فيالكليتين، وهذا يجعله يُقلل من ضغط الدم.


 

5. المساهمة في تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان

تحتوي أوراق البقدونس الطازجة على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الفلافونويد، والكاروتينات، وفيتامين ج، وفيتامينهـ، وهذه المركبات جميعها تحمي الجسم من تأثير الجذور الحرة.


 

الجذور الحرة هي جزيئات تضر الخلايا السليمة وتؤدي إلى تطور السرطان....


 

العناصر الغذائية الموجودة في البقدونس وبجانبه فائدته:


 

1- فيتامين أ: يحسن من الرؤية الليلية وصحة الجلد.....


 

2- فيتامين ب: يساعد في ترميم خلايا الجسم، وإطلاق الطاقة من الخلايا....


 

3- فيتامين ج: يساعد في الحفاظ على الجهاز المناعي....


 

4-فيتامين هـ: يساهم في تأخير شيخوخة الخلايا....


 

5- فيتامين ك: يساعد على موازنة لزوجة الدم وتنظيف وإنتاج بروتين الكبد....


 

6- الحديد: يستخدم لإنتاج الهيموغلوبين المطلوب للطاقة....


 

7-المنغنيز: يساعد على امتصاص فيتامين ج، وينتج الهرمونات الجنسية....


 

8-البوتاسيوم: جيد للنمو، وبناء العضلات وتعزيز الجهاز العصبي....


 

9-الزنك: يقوي جهاز المناعة ويمنع حب الشباب....


 

10-الكالسيوم: يعمل على تقوية العظام والأسنان والشعر...

حزمة من البقدونس فوائد البقدونس فوائد البقدونس للبطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضرب الطراد "موسكفا".. تطور خطير بين روسيا وأوكرانيا ينذر بمواجهة أكبر

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

الاختيار 3 الحلقة 14.. السيسي: محدش عارف مين بيحكم البلد مرسي ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر

الهند تؤكد استعدادها لتصدير القمح إلى مصر

يحتاج دعواتكم.. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف حالة والدها الصحية

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

بسبب سيجارة مشتعلة.. السيطرة على حريق في حديقة الشلالات بالإسكندرية

ننشر جدول امتحانات المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي

موضوعات متعلقة

أبرزها البقدونس.. أطعمة غير متوقعة تعالج التوتر والقلق

ترشيحاتنا

الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للاتحاد في الدوري

أهالي قرية الشيخ الشعرواي: أخلص فى عمله ودينه فمنحه الله حبا لا يوصف

بعد قصفها محطة قطار لوزوفايا.. روسيا تتوعد أوكرانيا بتكثيف الضربات الصاروخية| فيديو

صورة نادرة.. كواليس لقاء جد الأمير هاري وجد زوجته كيت قبل ولادتهما

مستشار بأكاديمية ناصر: الرئيس يحرص خلال لقاءاته شرح الأوضاع المحلية والإقليمية

الإسكان: تم الانتهاء من 95% لبعض الأبراج في مثلث ماسبيرو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تلذذ بعذابه.. لماذا ارتضى القصبجي التنازل كملحن كوكب الشرق لعازف عود بفرقتها؟

أحمد فهمي ضيف شرف الحلقة 14 من مسلسل مكتوب عليا مع أكرم حسني

الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة.. فيديو وصور

بحضور النجوم.. 30 صورة من حفل حمادة هلال في ليالي رمضان

فيديو

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

صدمة.. ماذا ينتج عن اصطدام نيزك بالأرض؟.. فيديو جراف

الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة.. فيديو وصور

25 قرشاً وثبات سعر السولار.. تعرف على أسعار البنزين وأسطوانة البوتاجاز الجديدة

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ