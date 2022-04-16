عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حاولت فتح الباب.. أمريكية تعتدي على طاقم طائرة أمريكية

سيدة تتعدى على طاقم
سيدة تتعدى على طاقم طائرة

قامت سيدة مجهولة بالاعتداء على طاقم طائرة أمريكية وقامت بمحاولة فتح المقصورة الخاصة بقمرة القيادة بالطائرة للإعتداء على فريق الطيران مما دفعهم إلى تقييدها بأحد كراسي الطائرة. 


ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن الأمر في البداية بدأ بسقوط السيدة في ممر الطائرة و حاولت إحدى المضيفات أن تساعدها إلا أنها قامت بدفعها إلى الخلف . 

وبحسب ما ورد في الصحيفة، فإن السيدة قامت بدفع مضيفات الطائرة اللاتي حاولن إقناعها بضرورة العودة إلى مقعدها إلا أنها كانت مصرة أن تدخل قمرة القيادة و تعتدي على فريق الطيران.

 
قامت السيدة بالاعتداء على قائد الطائرة، مما دفع فريق الطائرة بتقيديها بأصفاد من البلاستيك في كرسي الطائرة للتمكن من السيطرة عليها بسبب رغبتها في القفز من الطائرة ومحاولة فتح أبوابها.

 
جدير بالذكر أن شركة الطيران اوقعت أقصى عقوبة ووصفت بـ" التاريخية" على السيدة و قطرت بحوالي 82 ألف دولار بسبب ما قامت به أثناء تواجدها على متن الطائرة و ترويع الركاب، و طالبت شركة الطيران بالكشف على قواها العقلية بعد ما قامت به . 

طاقم طائرة أمريكية مضيفات الطائرة كرسي الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

بعد بلاغ خطف مواطن.. إخلاء سبيل طاقم عمل برنامج كريزي تاكسي

"أمي ماتت غضبانة عليا" .. اعترافات قاتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

أشرف هلال: تتوقع زيادة أسعار الاجهزة الكهربائية مرة أخرى

لا زيادة في الأسعار.. الحكومة تزف خبرا مفرحا للمواطنين بعد ارتفاع البنزين

ضرب الطراد "موسكفا".. تطور خطير بين روسيا وأوكرانيا ينذر بمواجهة أكبر

الاختيار 3 الحلقة 14.. السيسي: محدش عارف مين بيحكم البلد مرسي ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر

بايدن يصافح شبح.. موقف محرج لرئيس أمريكا أمام الجميع

موضوعات متعلقة

مكافأة عن كل سنوات الخدمة.. شروط إنهاء عقد العمل الفردي بالقطاع الخاص “فيديوجراف”

بسبب لودر.. التفاصيل الكاملة لانفجار خط الغاز بجوار النادي الأهلي |فيديوجراف

رحمة أحمد فرج: مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ«مربوحة».. وأخشي المقارنة مع الفنانة دنيا|فيديوجراف

ترشيحاتنا

حسن يوسف: سعاد حسنى كانت سيئة الحظ وتوفيت بشكل لم نتوقعه.. فيديو

الزمالك يتصدر والأهلي وصيفا.. ترتيب جدول الدوري بعد مباراتي الجولة الـ 14

ليلة النصف من رمضان 2022 .. احذر 5 أدعية فيها واغتنمها بـ7 عبادات

صمت دولي.. الرئاسة الفلسطينية: اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى جرائم حرب

المسلمين في قلب الانتخابات الفرنسية .. لوبان تتعهد بحظر ارتداء الحجاب في فرنسا .. وماكرون يستغل سياستها المتشددة لقلب الطاولة لصالحه

علاقة محرمة في رمضان |حكاية فتاة الجيزة.. قتلها عشيقها بسبب فلوس مخدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهاك وتدنيس.. ماذا حدث في 12 ساعة من المواجهات الدامية بين الشباب الفلسطيني الصائم وقوات الإحتلال؟

تلذذ بعذابه.. لماذا ارتضى القصبجي التنازل كملحن كوكب الشرق لعازف عود بفرقتها؟

أحمد فهمي ضيف شرف الحلقة 14 من مسلسل مكتوب عليا مع أكرم حسني

الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة.. فيديو وصور

فيديو

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

صدمة.. ماذا ينتج عن اصطدام نيزك بالأرض؟.. فيديو جراف

الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة.. فيديو وصور

25 قرشاً وثبات سعر السولار.. تعرف على أسعار البنزين وأسطوانة البوتاجاز الجديدة

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ