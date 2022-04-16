حاولت فتح الباب.. أمريكية تعتدي على طاقم طائرة أمريكية

قامت سيدة مجهولة بالاعتداء على طاقم طائرة أمريكية وقامت بمحاولة فتح المقصورة الخاصة بقمرة القيادة بالطائرة للإعتداء على فريق الطيران مما دفعهم إلى تقييدها بأحد كراسي الطائرة.



ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن الأمر في البداية بدأ بسقوط السيدة في ممر الطائرة و حاولت إحدى المضيفات أن تساعدها إلا أنها قامت بدفعها إلى الخلف .

وبحسب ما ورد في الصحيفة، فإن السيدة قامت بدفع مضيفات الطائرة اللاتي حاولن إقناعها بضرورة العودة إلى مقعدها إلا أنها كانت مصرة أن تدخل قمرة القيادة و تعتدي على فريق الطيران.



قامت السيدة بالاعتداء على قائد الطائرة، مما دفع فريق الطائرة بتقيديها بأصفاد من البلاستيك في كرسي الطائرة للتمكن من السيطرة عليها بسبب رغبتها في القفز من الطائرة ومحاولة فتح أبوابها.



جدير بالذكر أن شركة الطيران اوقعت أقصى عقوبة ووصفت بـ" التاريخية" على السيدة و قطرت بحوالي 82 ألف دولار بسبب ما قامت به أثناء تواجدها على متن الطائرة و ترويع الركاب، و طالبت شركة الطيران بالكشف على قواها العقلية بعد ما قامت به .