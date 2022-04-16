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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية..

إذا كنت مولودًا في يوم 16 أبريل اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم سيكون اليوم يومًا مهمًا جدًا بالنسبة لك من وجهة نظر العمل 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 16 أبريل فإن ذلك يعني أنه سيظل لديك الكثير من الضغط في مجال العمل كما قد تزداد أيضًا بعض المسؤوليات الأسرية وعليك أن تحافظ على هدوء عقلك.

 ركز أيضًا على مهامك المهمة و استغل وقتك بحكمة وإلا فسوف تندم عليه لاحقًا يجب الانتباه إلى أنه  ستكون هناك بعض المشاكل  من حيث الصحة وقد تحصل على بعض الفرص الجيدة في مجال العمل و يمكنك الحصول على فرصة للمضي قدما. 

سيكون هذا الأسبوع مشغولاً إلى حد ما بالنسبة لك وسيتعين عليك هذا الأسبوع إجراء بعض التغييرات في خططك حتى تتمكن من قضاء بعض الوقت الجيد مع أحبائك  وسيتم تلقي الدعم الكامل من عائلتك وأصدقائك.

 

نصيحة لمواليد أبريل

هذا الأسبوع ، قد يصبح القرار الخاطئ الذي تم اتخاذه في الماضي سببًا لكثير من مشاكلك وحاول أن لا تضيع معظم وقتك في أشياء غير مجدية.

الأبراج توقعات الابراج حظك اليوم مولود ا في يوم 16 أبريل عبير فؤاد

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