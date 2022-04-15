بابلو الحلقة 14 .. أروى جودة تقرر الزواج من ابن صديق والدها

أذاعت قناة “المحور” الحلقة 14 من مسلسل بابلو، الذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وشهدت أحداث الحلقة 14 شعور توحة ( نجلاء بدر ) بالغيرة من شقيقتها التي تقلدت منصب هام في المصنع الذي يعملان فيه سويا ، وفكرت في ترك العمل والبحث عن فرصة عمل أخرى .

أما ندى ( أروى جودة ) فقد لمحت ل بابلو ( حسن الرداد ) بحبها له، إلا أنه صدها نظرا لفرق المستوى الاجتماعي، مما دفعها للموافقة على الزواج من ابن رجل الأعمال صديق والدها، وقبل الفرح اشترطت على والدها أن تحصل على عقد حصتها في مجموعة الشركات.

وحملت الحلقة 13 من مسلسل بابلو العديد من الأحداث ومنها الإفراج عن بابلو ( حسن الرداد) بعد شهادة ندي ( اروي جودة ) انه كانت معه وقت مقتل جلال.

ومن ناحية أخرى بدأت علاقة حب بين ندي وبابلو، وهو ما دفعه لاصطحابها معه في حفل خطوبة شقيقة توحه ( نجلاء بدر ) والدكتور ( محمد العمروسي ) الا ان توحه بدت علامات الغيرة عليها .

وحملت الحلقة 12 من مسلسل بابلو أحداث عديدة منها قيام الطبيب ( محمد العمروسي ) بالذهاب الي نجل صاحب المستشفي ( محمود حجازي ) واخباره بوجود حالات وفاة غربية ، إلا أنه حذره من عدم التدخل في شئون غيره .

فيما قامت ندي ( اروي جودة ) بالذهاب مع بابلو ( حسن الرداد ) الي العين السخنه ، وشكت له من إصرار والدها على زواجها للمرة الثانية رغما عنها .

وكانت المفاجأة هي قتل جلال ( صلاح عبد الله ) ردا على تحريضه علي قتل بابلو ، فيما الفت الشرطة في نهاية الحلقة علي حسن الرداد .

وكانت قد شهدت الحلقة 11 قيام بابلو ( حسن الرداد بتتبع الشخص الذي يقوم بخطف الاطفال وقتلهم بناء علي طلب من شقيقه ، ولكن قام هذا الشخص بحقن مساعدة بابلو بمادة مخدرة ، وتم انقاذها ولكنها تحت تاثير المخدر اعترفت له بحبها.

اما ندي ( اروي جودة ) فقد اصرت علي دخول عمال مصنع خالها وعلي راسهم توحه ( نجلاء بدر ) الي الحفل وكانت الحلقة التاسعة قد شهدت قيام شقيق بابلو ( حسن الرداد ) بضرب زوج والدته ، والذي قام الاخير بعمل محضر له ولكن بعد توسط اهل الحارة قام بالتنازل عنه .

وقام بابلو بتهديد كيمو ( حسني شتا) بعد الاقتراب من عائلة توحه ( نجلاء بدر ) بعد ما قاموا برفضه ، في النهاية أصر بابلو علي انتقال شقيقه للإقامة مع رغما عن رغبة والدته ( سلوي عثمان ).

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل بابلو العديد من الاحداث ومنها قيام توحة ( نجلاء بدر ) بالعثور علي ادهم شقيق بابلو ( حسن الرداد ) وانقاذه من العصابة التي كانت تنوي خطفه.

أما ندي ( أروي جودة ) فقد أصر والدها على إقامة حفل طلاق لها ، إلا أنها قامت بعزومة خالها على الحفل رغم الكراهية التي يكنها والدها له . وجاءت الحلقة السابعة من مسلسل بابلو مليئة بالأحداث ، حيث قام بابلو ( حسن الرداد ) بخطف كيمو ( حسني شتا) لإجباره على طلاق شقيقة توحة التي تزوجها رغما عن رغبة أهلها .

أما ندى (أروى جودة) فقد تمكنت من إقناع رجل الأعمال المنافس لوالدها من إجبار زوجها على طلاقها ، فيما اختفى شقيق بابلو في نهاية الحلقة.

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على راسهم الفنان حسن الرداد و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

وحرصت القنوات الفضائية على الحصول على حق عرض مسلسل “ بابلو ” ، وقد نجحت قناة المحور فى الحصول على حق عرض المسلسل بشكل حصري فى مصر ، إما عربياً فقد تم تسويق المسلسل إلى قناة أبو ظبي ، كما حصلت المنصة الخاصة بالقناة على حق عرض المسلسل ، بالإضافة إلى منصة viu .