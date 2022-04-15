أحمد داود: التمثيل لا يأخذني من أولادي

أكد الفنان أحمد داود أن التمثيل لا يأخذه من أولاده وأسرته، وهو حريص دائما على أن يخصص وقت لاولاده.

ويقول دواد" في تصريحات لـ "صدى البلد":دائما ٱخصص وقتا لأولادي وأحب التواجد معهم في أي إجازة، ولكن في موسم رمضان يكون ضغط التصوير كبيرا، والتركيز على كل التفاصيل والتحضير للشخصيات مهم جدًا، لٱنك مرتبط بموعد محدد لطرح المسلسل، فأجد صعوبة في التواجد في المنزل بشكل كاف، ولكنهم كبروا الآن وتفهموا الأمر أكثر.

وعلى جانب آخر قال الفنان أحمد داود إنه يتمنى ان يجمعه عمل فني بزوجته الفنانة علا رشدي خصوصا ان الجمهور يحب تواجدهما سويا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال داود في تصريحات لـ"صدى البلد": أتمنى يجمعني بعلا عمل فني ولكن لا توجد خطة حتى الآن، وإذا جاءت فكرة جيدة لبرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي لا أجد مانعا في تقديمه.

ويتواجد أحمد داود في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل سوتس وتدور أحداثه حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال.