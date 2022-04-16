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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل من مايكروسوفت لملايين المستخدمين بالعالم.. واتساب يوسع خدماته بميزة جديدة

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تحذير عاجل من مايكروسوفت لملايين المستخدمين بالعالم.. حدثوا نظام "ويندوز" فورا
 

صدر تحذير لمستخدمي نظام التشغيل "ويندوز"، على التحقق من تحديث أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، مع إصدار شركة مايكروسوفت Microsoft تحديث جديد يوم الثلاثاء الماضي، والذي يعمل على إصلاح ما مجموعه 128 عيبا خطيرا.

 

إنفينيكس تطرح هاتف أندرويد منافس بسعر 2200 جنيه
 

كشفت إنفينيكس Infinix، عن هاتف ذكي جديد ينطلق بمواصفات منافسة طورته خصيصا ليكون أحد أرخص الهواتف الاقتصادية الفئة في الأسواق العالمية.

 

واتساب يوسع خدماته بميزة جديدة للهواتف الذكية وسطح المكتب
 

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp، عن توسيع خدماته بميزة جديدة، حيث يصل تطبيق الدردشة الخاص به على الهواتف الذكية، ميزة أخرى شائعة على تطبيقات الإنترنت.

 

نصائح مهمة لعشاق واتساب: كيف تخفي "الحالة" من جهات اتصال محددة؟

 

يعد واتساب WhatsApp، واحد من أفضل تطبيقات المراسلة في العالم، وذلك لأنه يقدم مجموعة متنوعة من الميزات، ولهذا السبب يعتبر أيضا أحد أكثر التطبيقات التي تم تنزيلها على متجر جوجل بلاي.

 

فيفو تنافس سامسونج بـ هاتف جديد متطور

 

كشفت فيفو Vivo، عن مواصفات أحدث هاتف ذكي ضمن سلسلة iQOO، والذي صممته لينافس أحدث هواتف سامسونج من حيث الأسعار والمواصفات.

 

بمواصفات جذابة وسعر تنافسي.. فيفو تطلق أول جهاز لوحي لها Vivo Pad

 

كشفت شركة فيفو Vivo، عن أول حاسب لوحي من إنتاجها، ليكون أحد أفضل الحواسب اللوحية من النواحي التقنية، حيث ينطلق تابلت Vivo Pad بمواصفات جذابة وسعر تنافسي.

التكنولوجيا أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا مايكروسوفت WhatsApp واتساب

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