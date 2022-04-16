فيفو تنافس سامسونج بـ هاتف iQOO Neo6 جديد ومتطور

كشفت فيفو Vivo، عن مواصفات أحدث هاتف ذكي ضمن سلسلة iQOO، والذي صممته لينافس أحدث هواتف سامسونج من حيث الأسعار والمواصفات.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف فيفو الجديد iQOO Neo6، بأداء قوى بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 1، جنبا إلى جنب مع شاشة من نوع AMOLED، وشحن سريع 80 وات.

سعر ومواصفات هاتف فيفو الجديد iQOO Neo6

ويأتي هاتف فيفو الجديد iQOO Neo6، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.62 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2400×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث بتردد 120 هرتز، وتعمل مع تقنية +HDR10 لتوفير واقعية كبيرة للصور والفيديوهات.

ويعمل هاتف فيفو iQOO Neo6، بمعالج شركة كوالكوم الرائدSnapdragon 8 Gen 1، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و256 جيجابايت.

كاميرا هاتف فيفو iQOO Neo6 الجديد

ويتميز هاتف فيفو iQOO Neo6، بما مجموعه 4 كاميرات، من بينها كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، بينما يتميز الجزء الخلفي بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مزودة بميزة OIS بجانب عدسة فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويعمل هاتف iQOO Neo6، بواسطة واجهة المستخدم التابعة لشركة فيفو OriginOS، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

ويحزم هاتف فيفو iQOO Neo6، بطارية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، تدعي الشركة أنه يمكنها شحن البطارية من 20 إلى 80٪ في غصون 19 دقيقة فقط.

ويتوفر هاتف فيفو iQOO Neo6 الجديد، بهيكل أنيق التصميم، بألوان البرتقالي والأزرق والأسود، تبلغ أبعاده 163×76.2×8.5 ملميتر، ويزن 194 جرام، كما يأتي مزودا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ شحن من نوع USB -C، وقارئ لبصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز.

ويباع هاتف فيفو iQOO Neo6 الجديد، مقابل سعر حوالى 440 دولارا (أي ما يعادل 8100 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 8 + 128 جيجابايت.