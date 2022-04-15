واتساب يوسع خدماته بميزة جديدة للهواتف الذكية وسطح المكتب

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp، عن توسيع خدماته بميزة جديدة، حيث يصل تطبيق الدردشة الخاص به على الهواتف الذكية، ميزة أخرى شائعة على تطبيقات الإنترنت.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يوفر تطبيق واتساب حاليا، ميزة تسمى ردود الفعل بالإيموجي emoji، مما يتيح لك التعبير عن مشاعرك تجاه رسالة ما على التطبيق دون الحاجة إلى إرسال رمز تعبيري فردي كرسالة.

واتساب يحصل على ميزة ردود الفعل من الرموز التعبيرية





وعلى الرغم من أن عملاقة التواصل الاجتماعي، أعلنت عن إطلاق ميزة "ردود الفعل" إلى جانب ميزة أخرى جديدة تسمى "المجتمعات"، قال المتحدث باسم شركة "ميتا"، جوشوا بريكمان، لـ موقع "The Verge" : "أن ميزة "ردود الفعل" ستكون متاحة في جميع دردشات واتساب سواء الفردية والجماعية عند إطلاقها، والتي سيتم إطلاقها "قريبا'.

وستكون الميزة محدودة نسبيا في البداية، مما يتيح لك فقط التفاعل باستخدام 6 رمووز تعبيرية من بين معظم الرموز المهمة والأكثرها شيوعا، ومع ذلك، قال ويل كاثكارت، رئيس واتساب، إن ميزة الرد بالإيموجي ستدعم "جميع الرموز التعبيرية ودرجات البشرة المختلفة" في المستقبل القريب.

ومن الجيد أن تأتي هذه الميزة إلى تطبيق مراسلة شهير، حيث كنت تتوفر سابقا في تطبيقات مراسلة منافسة مثل Slack أو تيليجرام Telegram، والتي حصلت عليها قبل بضعة أشهر.



وكما أعلنت شركة واتساب، أيضا أنها ستسمح للمستخدمين بمشاركة ملفات أكبر، مع تحديد الحد الأقصى لحجم الملف لما يصل لـ 2 جيجابايت، مما يعني زيادة الحد الأقصى لإرسال الملفات على تطبيق المراسلة والتي تقدر منذ إطلاق الخدمة بحوالى 100 ميجابايت، كما ضاعفت واتساب عدد الأشخاص الذين يمكنهم إجراء مكالمة صوتية في وقت واحد من ثمانية إلى 32 مشاركا في نفس الوقت.