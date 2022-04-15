الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للاتحاد في الدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تدريباته غدا السبت علي ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

يأتي هذا عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين اليوم الجمعة من التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة عشرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما منح الجهاز الفني للفريق الكروي راحة لـ محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض، من التدريبات أمس الخميس، واليوم أيضا؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الحالية في ظل معاناته من إصابة في الركبة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز الونش للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وغاب محمود حمدي "الونش" عن الزمالك في المباراة الأخيرة أمام فاركو في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري بسبب الإصابة في الركبة.