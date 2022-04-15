الزمالك مُهدد برحيل لاعبيه قبل نهاية الدوري الممتاز

فجر الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن أزمة تدور في الوقت الحالي داخل جدران نادي الزمالك، وتتعلق بانتهاء عقود بعض اللاعبين، قبل نهاية مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، بطولة الدوري تنتهي في شهر أغسطس المقبل في الوقت الذي يتزامن ذلك مع بداية الموسم الجديد في العديد من الدوريات حول العالم خاصة وأن مسابقات الدوري حول العالم، أوشكت على الانتهاء.

وأضاف شبانة، اللوائح تنص بأن اللاعب المحلي ملزم بالاستمرار مع ناديه حتى نهاية المسابقة المحلية وعدم أحقيته في الرحيل حتى ولو امتد الموسم.

وأكمل شبانة، الموقف يكون مختلف بالنسبة للاعبين المحترفين والذين يحق لهم الرحيل لأي نادي آخر بنهاية مايو وعدم إلزامهم بالاستمرار لنهاية الدور حال امتداده لأكثر من ذلك وهو نفس ما حدث مع التونسي فرجاني ساسي في الموسم الماضي وعدم استكماله الموسم مع الزمالك من الأساس.

وأوضح شبانة، تضم قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري كل من محمد أبو جبل وطارق حامد وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه وأيمن حفني.

وأتم شبانة، البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، يعتمد بشكل أساسي على غالبية هؤلاء اللاعبين في تشكيل الفريق وسيكون رحيلهم بمثابة مشكلة كبيرة على الفريق خلال الفترة المقبلة لذلك يتمسك مسئولو الزمالك باستمرارهم حتى نهاية بطولة الدوري حتى لا يتأثر الفريق بشكل سلبي في ظل عقوبة إيقاف القيد المفروضة على النادي.