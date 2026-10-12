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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين يرفض تأكيد سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع أوكرانيا

الكرملين
الكرملين
محمد على

رفض الكرملين، الاثنين، تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا لوقف إطلاق النار والاستهداف المتبادل لمنشآت الطاقة.

وقال الكرملين إنه يفضل العمل على "سلام دائم" مع أوكرانيا بدل وقف لإطلاق النار.


وخرج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، بشكل مفاجئ ليعلن عن اتفاق بين أوكرانيا وروسيا للتوقف فوراً عن استهداف مصافي النفط في البلدين.


جاء ذلك بعد مطالبة ترامب قبلها بأربع وعشرين ساعة برحيل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبعد أقل من 48 ساعة على اتفاقه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على توريد موسكو الديزل للأسواق الأمريكية والعالمية مقابل رفع بعض العقوبات عن روسيا.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الأحد، أن الجانبين توصلا إلى اتفاق، وأنه "اعتباراً من الآن، هناك وقف لإطلاق النار في الحرب بين روسيا وأوكرانيا . وافق الطرفان على ذلك. لا تخرقوه!".

ورغم أن زيلينسكي قال إنه فوجئ بالإعلان، إلا أنه أبدى استعداداً للموافقة على الطرح الأمريكي، شريطة أن تكون الهدنة متبادلة وب"ضمانات حقيقية".

الكرملين تأكيد سريان أوكرانيا إطلاق النار

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