التحالف: نتعامل مع صاروخ ومسيرات متجهة نحو السعودية

كشف تحالف دعم الشرعية، أن الدفاعات الجوية السعودية ترصد وتتعامل في الوقت الراهن مع تهديدات بمسيرات وصواريخ كروز على المملكة.

وقالت هيئة الطيران المدني السعودي بأن "الاعتداء الغاشم" الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عصر السبت، تسبب في وفاة (12) شخصاً، منهم مواطنون ومقيمون، وإصابة 309 آخرين، وفقاً لبيان الهيئة.



وذكر الطيران المدني أن حصيلة الوفيات ضمت (4) مواطنين، ومقيمين منهم اثنان من الجنسية البنجلاديشية، وواحد من الجنسية الأمريكية، وواحد من الجنسية المصرية، وواحد من الجنسية الأردنية، وشخص سوري، وآخر فلسطيني، وشخص سوداني.

كما نتج عن الاعتداء إصابة (309) آخرين، وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم إصابات حرجة، في حين أسفر الاعتداء عن أضرار مادية يجري حصرها.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت عن تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء 10 أكتوبر 2026 وذلك في ظل استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة.