رئيس سنغافورة يحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على فرص توظيف الخريجين الجدد

حذر رئيس سنغافورة "ثارمان شانموجاراتنام" من تراجع الطلب على توظيف الخريجين الجدد في ظل الانتشار المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي، داعيا الحكومات حول العالم إلى التحرك سريعا لمعالجة التداعيات المتزايدة لهذه التقنيات على فرص العمل، لا سيما الوظائف المخصصة للمبتدئين.

وقال شانموجاراتنام، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم الاثنين، إن إحدى المشكلات الملحة التي يتعين التعامل معها تتمثل في تراجع الطلب على الوظائف الأولى التي يشغلها الأفراد عقب التخرج، محذرا من أن هذه الوظائف، التي تمثل نقطة البداية في المسار المهني، تشهد انخفاضًا في الطلب عليها.

وأضاف أن الأدلة على هذا الاتجاه باتت واضحة للغاية، ولا سيما في القطاعات الأكثر تعرضًا لتأثير الذكاء الاصطناعي، حيث تتزايد المخاوف بشأن انعكاسات استخدام هذه التقنيات على احتياجات الشركات من العمالة وفرص دخول الخريجين الجدد إلى سوق العمل.

وشدد رئيس سنغافورة على أهمية تجنب اتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، محذرًا من أن تؤدي هذه التحولات إلى نشوء فجوة جديدة بين الجانبين، بما قد يفاقم التفاوت في مستويات التنمية والقدرة على الاستفادة من التقدم التكنولوجي.