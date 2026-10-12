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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية التايلاندية–المصرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين ١٢ أكتوبر، الدكتور يونادي وابا، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التايلاندية–المصرية، بحضور أعضاء مجموعة الصداقة، وذلك في إطار زيارته إلى بانجكوك، مثمناً تشكيل مجموعة الصداقة، ومعرباً عن التطلع إلى دورها في تعزيز التواصل الشعبي والبرلماني وتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال العام الجاري، بما يشمل انعقاد الجولة الثامنة للمشاورات السياسية بالقاهرة، وتعدد الزيارات البرلمانية المتبادلة، ومن بينها زيارة نائب رئيس مجلس النواب التايلاندي إلى مصر في سبتمبر ٢٠٢٦، مؤكداً على أهمية عمل مجموعة الصداقة على تبادل الزيارات واللقاءات، وتفعيل التواصل المباشر بين اللجان النوعية، وعقد حوارات افتراضية دورية مع ممثلي مجلسي النواب والشيوخ في مصر خاصة في المجالات التعليمية والثقافية وتبادل الخبرات الأكاديمية، بما يسهم في تعميق التفاهم المتبادل بين الشعبين.

كما أكد وزير الخارجية التطلع إلى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع في المجال الاقتصادي بشقيه التجاري والاستثماري، مشيراً إلى أن مصر تمثل منصة واعدة للشركات التايلاندية، في ضوء حجم سوقها المحلية وموقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، داعياً مجموعة الصداقة إلى دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتشجيع الشركات التايلاندية على استكشاف فرص التصنيع والاستثمار في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز فرص التعاون الفني والتدريب المهني المشترك، فضلا عن بحث سبل زيادة المنح الدراسية المتبادلة بين البلدين في المجالات ذات الأولوية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التايلاندية يونادي وابا الشرق الأوسط الشركات التايلاندية

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