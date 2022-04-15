سلة الزمالك تواجه بترو دي لواندا في ثالث لقاءات الـBAL

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، مع نظيره بترو دي لواندا الأنجولي في الحادية عشر مساءً علي صالة الدكتور حسن مصطفى، في إطار ثالث اللقاءات ببطولة BAL والمقامة بالقاهرة والتي تستمر فعالياتها حتي 19 أبريل الجاري.

ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق الفوز الثالث بالبطولة بعد الفوز فى أول مباراتين أمام كوبرا السودانى وكيب تاون الجنوب أفريقى.

وتضم قائمة الزمالك فى البطولة "أدهم عصام، إدجار سوسا، مايك ماكيني، أحمد عزب، عمر هشام، ستروباري، إسلام سالم، أحمد ياسر عبد الوهاب ، أنس أسامة، إيك ديجو، مصطفى مكاوي "كيجو"، وحازم المشد".

وكانت القرعة أوقعت ممثل مصر الوحيد فى المجموعة الأولى بجانب فرق كوبرا سبورت بطل جنوب السودان، وبترو دى لواندا الأنجولى، وفاب الكاميرونى وكاب تاون تايجرز بطل جنوب أفريقيا وسبير فوكاس الكونغولى.

يذكر أن نادي الزمالك هو حامل لقب البطولة في النسخة الماضية التي أقيمت برواندا والتي شارك الفريق على اثرها ببطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت بالقاهرة في فبراير الماضي.