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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شذى حسون تظهر بإطلالة رمضانية ساحرة

شذي حسون
شذي حسون

 


شاركت الفنانة العراقية شذى حسون، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.


وظهرت «شذي» بإطلالة رمضانية حيث ارتدت عباءة بيضاء منقوشة، واعتمدت ميكاب بسيط ، وشعر منسدلا على كتفيها ، وإكسسوارات بسيطة، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


وطرحت النجمة العراقية شذى حسون فى فبراير الماضي كليب اغنيتها الجديدة التي حملت عنوان"حبي و غرامي" من الحان الرائع حاتم العراقي توزيع عمار العامي اخراج ايهاب الرافد".
 

حققت أغنية "كلمة حلوة" لكل من محمد قماح وشذى حسون، نجاحا كبيرا بعد حصد 1.4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".
 

وقامت شركة "شبكة ميوزيك"، بتوزيع ودعاية الأغنية التي حققت نجاحا في توزيع هذه الأغنية، وتعد المرة الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.

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IMG_٢٠٢٢٠٤١٥_١٤٣٧٠٠
العراقية شذى حسون إطلالة رمضانية أحدث ظهور صورة جديدة احدث ظهور لها عباءة بيضاء

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