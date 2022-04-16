نشرة أخبار البرلمان| ماذا ينتظر السماسرة النصابين بعد قرار الرئيس؟.. وهذه عقوبات استخدام عبوات المواد الخطرة الفارغة

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

برلماني: الطفرة التي حققها قطاع الكهرباء في مصر انعكاس واضح للإرادة السياسية

شروط مزاولة شركات التأمين لإدارة البرامج الصحية .. تعرف عليها

برلماني: اعتماد الدولة على الأنظمة الذكية بإدارة أملاكها يحقق أهداف التنمية المستدامة

عقوبة الجمعيات الأهلية المخالفة لعملية جمع التبرعات..تعرف عليها

احذر.. مليون جنيه غرامة والحبس سنة عقوبة استخدام عبوات المواد الخطرة الفارغة

سنتان حبسا وغرامة مليون جنيه.. عقوبات قانون الوكالة التجارية

الحبس وغلق المنشأة ومليون جنيه غرامة.. ماذا ينتظر السماسرة النصابين بعد قرار الرئيس؟