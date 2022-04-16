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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: مسلسل الاختيار 3 يكشف طبيعة تكالب الجماعة الإرهابية على السلطة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

واصل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تدويناته له عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حول مسلسل الاختيار 3، حيث قال جمعة فى تغريدة له منذ قليل:"مسلسل ‎الاختيار 3 يكشف في حلقة الجمعة طبيعة تكالب الجماعة الإرهابية على السلطة".


وأضاف الوزير  عبر تويتر : تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ، يؤكد ذلك التسجيل الذي أذيع على لسان ‎عبدالمنعم أبو الفتوح عن ‎حازم أبو إسماعيل بأن مجرد وصوله للسلطة مصيبة وكارثة ، ولن ينسى التاريخ لحازم محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي".

 

وقال وزير الأوقاف فى تغريدات سابقة:"مسلسل ‎الاختيار 3 يكشف الحقائق.. الفرقة 95 إخوان وبمعنى أدق 95 إرهاب التي كونها أسامة ياسين بتوجيه من خيرت الشاطر كانت أحد أهم الجرائم الإرهابية التي ارتُكبت في حق الوطن والتي انبثقت منها الكتائب الإرهابية مثل حسم وغيرها".

 

وتابع  جمعة:" تسجيلات اتصال خيرت الشاطر بخالد مشعل تؤكد أن الجماعة لم تكن تؤمن على الإطلاق بنظام الدولة .. هذه التسجيلات تؤكد أن خيرت الشاطر كان هو الحاكم الفعلي وأن مرسي كان مجرد صورة لا يملك من الأمر شيئا في ظل سطوة الشاطر ونفوذه في الجماعة".

 

كما قال جمعة، إن من استمع في مسلسل الاختيار "حلقة الثلاثاء"، إلى تهديد رئيس الجماعة الإرهابية محمد مرسي العياط لأحد المصريين بأنه سيحشد له ثلاثين ألفا في ساعتين للقضاء عليه وعلى من معه يدرك أننا لم نكن أمام رئيس دولة بل أمام زعيم عصابة".

كما قال جمعة فى تغريدات سابقة: "مسلسل الاختيار كاشف لطبيعة الجماعة الإرهابية و شيء من مخططاتهم في محاولة الاستيلاء على كل مفاصل الدولة والتحكم فيها وفق مخططاتهم للسيطرة عليها مع سحق كل مخالفيهم كما يكشف بعض جوانب عنصريتهم المقيتة و أوجه خيانتهم للوطن".

 

وتابع وزير الأوقاف:" مسلسل الاختيار كشف إلى أي حد تعاملت جماعة الإخوان ورئيسها مع الدولة بنظام البلطجة وليس ذلك عليهم بغريب .. والمسلسل مجرد كاشف لطبيعتهم بالصوت والصورة التي لا نكران لأي منهما".
 

وزير الاوقاف مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار 3 عبدالمنعم ابو الفتوح

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