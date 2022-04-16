مصرع عامل وإصابة 2 أخرين إثر انقلاب "تروسيكل" بسوهاج

لقي عامل في بداية العقد الرابع من العمر، مصرعه، وأصيب شخصين أخرين؛ إثر انقلاب دراجة بخارية "تروسيكل"، على الطريق دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي، مفادها وصول كل من:

"فريد. ع. ح - 33 سنة - عامل - جثة هامدة، ومحمد. ع. ع - 34 سنة - عامل، ومحمود. أ. أ - 22 سنة - عامل - مصابان بسحجات متفرقة بالجسم - وجميعهم يقيمون دائرة مركز طما"، إدعاء حادث انقلاب دراجة بخارية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المصابان، قررا بأنه أثناء قيادة الثاني دراجة بخارية "تروسيكل"، ملكه، دائرة المركز، أختل مقود الدراجة بيده؛ ما أدى لإنقلابه وحدوث إصابتهما ووفاة الأول ونفيا الشبهة الجنائية.

وأفاد والد المتوفي المدعو "عبد النعيم. ح. ع - 57 سنة - عامل - ويقيم بذات الناحية"، قرر بمضمون ما تقدم، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتم التحفظ على التروسيكل.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة، كسر بقاع الجمجمة، ونزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.