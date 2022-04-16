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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير : فيوتشر سيتواجد في المربع الذهبي للدوري

صدى البلد

أشاد الاعلامي احمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق بـ فريق فيوتشر حيث توقع تتويجه في المربع الذهبي للدوري المصري لهذا الموسم.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” : “ فريق فيوتشر غالبا سيكون في المربع الذهبي هذا الموسم كل مقومات النجاح موجوده فقط التوفيق مطلوب ”.

 

وكان فريق فيوتشر فاز امس الجمعة على منافسه سيراميكا كليوباترا بثلاثية دون رد في ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

 

وارتفع رصيد فيوتشر إلى 22 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب بينما احتفظ سيراميكا كليوباترا ب، 14 نقطة يحتل بهم المركز الـ13

المقاولون العرب سيراميكا كليوباترا الإعلامي أحمد شوبير الأهلى احمد شوبير

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