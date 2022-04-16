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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

45 عاملا بمؤسسة التنمية المستدامة يستغيثون بمحافظ الوادي الجديد.. فيديو وصور

العاملون بالمؤسسة
العاملون بالمؤسسة

وجه 45 عاملا بمؤسسة التنمية المستدامة بقرى المعصرة وأسمنت بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، والمسئولة عن تشغيل مشروع الصرف الصحي، والتابعة لإدارة التضامن الاجتماعي، استغاثة لمحافظ الوادي الجديد.

يقول أحمد سيد، أحد العاملين بمشروع الصرف الصحي، إنه و44 آخرون يعملون في مشروع الصرف الصحي من عام 2009، وفوجئوا بصدور قرار من وزارة التضامن بضم  مؤسسة التنمية المستدامة مع مؤسسة التكافل الاجتماعي، وتم إيقاف جميع  الحسابات والتعاملات البنكية، وتحويل  جميع مستحقات المؤسسة المالية والتي تقدر بـ3 ملايين جنيه، لمؤسسة التكافل الاجتماعي، وتم سحب الأصول الخاصة بالمؤسسة.

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وقال العمال: “حتى الآن لم يتم تحديد مصيرنا لأي جهة نتبع، كما أنه لم يتم تحديد مصدر دخولنا ولم يتم صرف أجورنا عن شهر مارس الماضي وحتى تاريخه”، لافتين إلى أنهم يعملون بالمؤسسة منذ أكثر من 13 عاما ولديهم خبرة في تشغيل وصيانة المشروع، وليس لديهم أي مصدر رزق آخر.

وأكدوا أنهم بعد قرار الاندماج لم يصدر لهم قرار يبين أي جهة يتبعون، مشيرين إلى أنهم تقدموا بالعديد من المذكرات للواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، لتحديد مصيرهم.

وتساءلوا: “هل نتبع مؤسسة تكافل أم سنظل تائهين؟ ومع ذلك لم نترك العمل بالمشروع وما زلنا مستمرين بالعمل لحين تحديد مصائرنا”.

وناشد العاملون اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حل مشكلتهم وتحديد مصيرهم   وصرف أجورهم المتأخرة عن الشهر الماضي.

من جانبه، أكد الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة، أن العاملين كانوا يتبعون مؤسسة التنمية المستدامة، وصدر قرار وزاري بدمج المؤسسة في مؤسسة التكافل الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن المحافظ وجه بصرف مستحقاتهم  خلال هذه الأيام. 

 

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