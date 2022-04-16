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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب مدافعا عن محمد صلاح: واجه وضعا جنونيا ويجب مساندته

كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح

دافع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، بعد تعرضه لانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع مستواه.

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي  لنادي ليفربول:" محمد صلاح واجه وضعا جنونيا، لقد مر بفترة صعبة للغاية في شهر يناير الماضي، حيث شارك بطولة أمم إفريقيا مع منتخب مصر، وخاض 120 دقيقة في نهائي بالبطولة، إضافة إلى دوره المهم داخل غرفة اللبس بالاجتماع مع اللاعبين وأشياء من هذا القبيل".

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تابع يورجن كلوب :" محمد صلاح لم يكن أمامه أي وقت للتعافي، أن تكون نجما في بلد بأكمله، فإن الجميع يريد منك شيئا ما".

أضاف كلوب :" أعلم أن محمد صلاح سينهي الموسم بقوة، علينا مساعدته في استعادة مستواه، لأن كل مباراة بالنسبة لفريق ليفربول بمثابة نهائي".

وبسؤاله عن مراوغات محمد صلاح على أرضية الملعب، قال كلوب :" لاعب مثل مو يحب المراوغة وهو جيد حقا، وسجل أهدافا رائعة بالمراوغة هل سأذهب إليه الآن وأقول "لا تراوغ؟" لا، ولكن المراوغة يجب أن تكون في اللحظة المناسبة، الأمر بسيطا.

يذكر أن آخر هدف أحرزه محمد صلاح كان أمام برايتون “بمسابقة الدوري الإنجليزي” في 12 مارس الماضي.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم:


يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا، وبفارق 3 أهداف عن الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب فريق توتنهام.

يحتل محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف.

ولعب محمد صلاح مباراة واحدة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كانت أمام تشيلسي “النهائي”، وسجل ركلة ترجيح، وساهم في تتويج فريقه باللقب الأول له هذا الموسم 2021 - 2022.

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