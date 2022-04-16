اتحاد التأمين: التحول الرقمي يساهم في نمو أنشطة القطاع بشكل متسارع

قال الاتحاد المصرى للتأمين إن شريحة العملاء الرقميين في صناعة التأمين تنمو بصورة متسارعة، بل إنها ترسم مستقبل هذه الصناعة ورغم أنه سيبقى الوسيط التقليدي كقناة توزيع رئيسية، من المتوقع أن تنمو قنوات التوزيع الرقمية بسرعة شديدة. وهذه إشارة لقطاع التأمين للتحرك نحو رؤية تتمحور حول العميل و وضع استراتيجية قوية لإشراك العملاء في تجربة تسويق شاملة و متعددة القنوات.

تطرق الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية إلى تعريف نماذج التوزيع الشامل Omnichannel ، حيثُ انها توفر للعملاء نماذج متعدد القنوات يمكنهم شراء التأمين من خلاله، و تشمل تلك القنوات الموقع الالكتروني لشركة التأمين وعمليات الشراء عبر الهاتف ومن خلال المتاجر وعبر تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت ان الهدف من نموذج التوزيع الشامل هو تزويد العملاء بتجربة شراء سلسة من خلال الجمع بين مختلف قنوات التوزيع.

وأوضحت النشرة الفارق بين تعدد القنوات Multichannel و التسويق الشامل متعدد القنوات Omnichannel.

و تناولت النشرة المزايا التي تعود على صناعة التأمين و عملائها من خلال استخدام البيع الشامل متعدد القنوات وهى :

1.استهداف شرائح محددة من العملاء

يجب ألا تكون مبيعات التأمين وحملات التسويق واحدة لكل شرائح العملاء ، بينما يجب أن تكون جودة التجربة واحدة بالنسبة لجميع العملاء الحاليين و المحتملين.

2.البيع لجيل الألفية

يمكن لشركات التأمين نشر الوعي وبناء مصداقيتها من خلال المحتوى المتاح على مواقعها الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي وحملات الهاتف المحمول الخاصة بها. ويجب أن تكون هذه القنوات الرقمية منطقية وسهلة الاستخدام.

3.استخدام البيانات بذكاء

يمكن لشركات التأمين أن تحدد بوضوح العملاء المستهدفين و توفر لهم المعلومات التي قد تجذب انتباههم ، وتساعد البيانات في تحديد قناة التسويق الأكثر ملاءمة لكل عميل، كوسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات أو حملات البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية.

وأوضحت النشرة أهمية الموقع الالكتروني الفعال لشركات التأمين إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:

•المصداقية

•تعزيز القدرة على استهداف العملاء طبقاً للبيانات الديموغرافية

•تسهيل البحث المحلي

وأشارت النشرة ايضا الى العناصر الأساسية لنموذج التوزيع الشامل القائم على العميل أولاً عبر الموقع الالكتروني:

1.توافر القدرة على شراء وثائق التأمين

2.سهولة تصفح العملاء للموقع الالكتروني خلال عملية شراء منتج التأمين

3.السلاسة في تقديم الاستشارة للعملاء

كما ناقشت النشرة المتطلبات الأساسية لتطبيق استراتيجية مدروسة ومنسقة

وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين بأنه يزداد اهتمام شركات التأمين اليوم بتحسين تجربة العملاء. فبينما كان الهدف في الماضي هو تحسين كفاءة المعاملات وتقليل تكاليف قناة التوزيع ، فإن الاهتمام اليوم ينصبّ على فهم كيفية تأثير القناة على تحقيق توقعات العملاء.