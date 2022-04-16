عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اتحاد التأمين: التحول الرقمي يساهم في نمو أنشطة القطاع بشكل متسارع

صدى البلد

قال الاتحاد المصرى للتأمين إن شريحة العملاء الرقميين في صناعة التأمين تنمو بصورة متسارعة، بل إنها ترسم مستقبل هذه الصناعة ورغم أنه سيبقى الوسيط التقليدي كقناة توزيع رئيسية، من المتوقع أن تنمو قنوات التوزيع الرقمية بسرعة شديدة. وهذه إشارة لقطاع التأمين للتحرك نحو رؤية تتمحور حول العميل و وضع استراتيجية قوية لإشراك العملاء في تجربة تسويق شاملة و متعددة القنوات.

تطرق الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية إلى تعريف نماذج التوزيع الشامل Omnichannel ، حيثُ  انها توفر للعملاء نماذج متعدد القنوات يمكنهم شراء التأمين من خلاله، و تشمل تلك القنوات الموقع الالكتروني لشركة التأمين وعمليات الشراء عبر الهاتف ومن خلال المتاجر وعبر تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت ان الهدف من نموذج التوزيع الشامل هو تزويد العملاء بتجربة شراء سلسة من خلال الجمع بين مختلف قنوات التوزيع. 

وأوضحت النشرة الفارق بين تعدد القنوات Multichannel و التسويق الشامل متعدد القنوات Omnichannel.

و تناولت النشرة المزايا التي تعود على صناعة التأمين و عملائها من خلال استخدام البيع الشامل متعدد القنوات وهى :

1.استهداف شرائح محددة من العملاء

يجب ألا تكون مبيعات التأمين وحملات التسويق واحدة لكل شرائح العملاء ، بينما يجب أن تكون جودة التجربة واحدة بالنسبة لجميع العملاء الحاليين و المحتملين.

2.البيع لجيل الألفية

يمكن لشركات التأمين نشر الوعي وبناء مصداقيتها من خلال المحتوى المتاح على مواقعها الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي وحملات الهاتف المحمول الخاصة بها. ويجب أن تكون هذه القنوات الرقمية منطقية وسهلة الاستخدام.

3.استخدام البيانات بذكاء

 يمكن لشركات التأمين أن تحدد  بوضوح العملاء المستهدفين و توفر لهم المعلومات التي قد تجذب انتباههم ، وتساعد البيانات في تحديد قناة التسويق الأكثر ملاءمة لكل عميل، كوسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات أو حملات البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية.

وأوضحت النشرة أهمية الموقع الالكتروني الفعال لشركات التأمين إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:

•المصداقية

•تعزيز القدرة على استهداف العملاء طبقاً للبيانات الديموغرافية

•تسهيل البحث المحلي

وأشارت النشرة ايضا الى العناصر الأساسية لنموذج التوزيع الشامل القائم على العميل أولاً عبر الموقع الالكتروني:

1.توافر القدرة على شراء وثائق التأمين

2.سهولة تصفح العملاء للموقع الالكتروني خلال عملية شراء منتج التأمين

3.السلاسة في تقديم الاستشارة للعملاء

كما ناقشت النشرة المتطلبات الأساسية لتطبيق استراتيجية مدروسة ومنسقة

وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين بأنه يزداد اهتمام شركات التأمين اليوم بتحسين تجربة العملاء. فبينما كان الهدف في الماضي هو تحسين كفاءة المعاملات وتقليل تكاليف قناة التوزيع ، فإن الاهتمام اليوم ينصبّ على فهم كيفية تأثير القناة على تحقيق توقعات العملاء. 

مواقع التواصل الاجتماعي التحول الرقمي الاتحاد المصري التواصل الاجتماعي الاتحاد المصري للتأمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

74 حالة| فيروس غامض يدمر أهم عضو في جسد الأطفال.. أعراضه وأماكن انتشاره

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

الأرصاد تحذر : ذروة الموجة الحارة غدا الأحد وتسجل 39 درجة

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

"أمي ماتت غضبانة عليا" .. اعترافات قاتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

زوج يقتل حماه وزوجته أمام أطفالهما في رمضان| تفاصيل مأساوية

ترشيحاتنا

الرى: إزالة 55 ألف حالة تعدٍ بمساحة 8 ملايين متر مربع

مع اقتراب المنخفض الخماسيني .. مركز التنبؤ يوضح خريطة الأمطار الأيام المقبلة

الصين توافق على اختبار لقاحين مرشحين لمكافحة سلالة أوميكرون

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في نصف نهائي البطولة والقنوات الناقلة

كلوب مدافعا عن محمد صلاح: واجه وضعا جنونيا ويجب مساندته

يفعل نفس الشيئ مع أبنائه..مراد مكرم: والدي كان يدللني و"ضهري اتكسر"بوفاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

رد فعل مفاجئ.. عازف بيانو روسي يتحدى شرطة موسكو|فيديو

بعمر 85 عامًا.. أكبر لاعبة إسكواش في العالم تدربت على يد مصري

في عيد ميلاد يوسف منصور..عاني من التنمر ورفض العلاج بالكيماوي بعد إصابته بالسرطان

فيديو

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ