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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لضخامتها.. 30 دقيقة لصيد سمكة عملاقة في أمريكا

صدى البلد

تمكن شاب أمريكي من اصطياد سمكة عملاقة أثناء تواجده في نهر المسيسبي و لكن كانت الأضخم على الإطلاق حيث استغرقت 30 دقيقة لإصطيادها و خروجها من المياه.

 
وبحسب ما ورد في صحيفة " إندبندنت" الأمريكية فإن الشاب " يوجين كرونلي" من براندون" قام بإصطياد سمكة السلور الضخمة و التي بلغ وزنها131 رطل و استغرقت 30 دقيقة ليتمكن يوجين إخراجها من المياه . 

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قال يوجين لصحيفة " إندبندنت"، أنه في البداية ذهب ليصطاد كعادته و لكن كان يشعر أن اليوم سيكون مختلفا بسبب عثوره في البداية على أسماك ملونة كثيرة فشعر أن اليوم غير عادي. 


ـوضح يوجين أنه كان يعلم أنه اصطاد سمكة السلور، و ذلك بسبب استغراقها كثيرا من الوقت الذي بلغ حوالي 30 دقيقة ليتمكن من سحبها من المياه و إخراجها إلى البر. 
جدي بالذكر ان أن علماء الاحياء طلبوا من يوجين تسليم السمكة إليهم بغد إصطيادها بسبب حجمها الكبير لإجراء البحوث عليها . 

https://www.youtube.com/watch?v=dTMB13fGOpA
 

شاب سمكة سمكة عملاقة نهر المسيسبي الأضخم

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لضخامتها.. 30 دقيقة لصيد سمكة عملاقة في أمريكا

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