لضخامتها.. 30 دقيقة لصيد سمكة عملاقة في أمريكا

تمكن شاب أمريكي من اصطياد سمكة عملاقة أثناء تواجده في نهر المسيسبي و لكن كانت الأضخم على الإطلاق حيث استغرقت 30 دقيقة لإصطيادها و خروجها من المياه.



وبحسب ما ورد في صحيفة " إندبندنت" الأمريكية فإن الشاب " يوجين كرونلي" من براندون" قام بإصطياد سمكة السلور الضخمة و التي بلغ وزنها131 رطل و استغرقت 30 دقيقة ليتمكن يوجين إخراجها من المياه .



قال يوجين لصحيفة " إندبندنت"، أنه في البداية ذهب ليصطاد كعادته و لكن كان يشعر أن اليوم سيكون مختلفا بسبب عثوره في البداية على أسماك ملونة كثيرة فشعر أن اليوم غير عادي.



ـوضح يوجين أنه كان يعلم أنه اصطاد سمكة السلور، و ذلك بسبب استغراقها كثيرا من الوقت الذي بلغ حوالي 30 دقيقة ليتمكن من سحبها من المياه و إخراجها إلى البر.

جدي بالذكر ان أن علماء الاحياء طلبوا من يوجين تسليم السمكة إليهم بغد إصطيادها بسبب حجمها الكبير لإجراء البحوث عليها .

https://www.youtube.com/watch?v=dTMB13fGOpA

