ظهور سمكة الشمس «مولا مولا» النادرة أمام سواحل مرسى علم.. فيديو

في حدث فريد من نوعه رصد مجموعة من الغواصين بمياه البحر الأحمر سمكة "الشمس" وهى السمكة النادرة التي تعرف أيضا باسم "مولا مولا" والتى تظهر لأول مرة بمنطقة شعاب "الفينستون" حيث تم رصدها على عمق قريب من سطح البحر.

وقد سبق وأن تم رصد ظهور تلك السمكة بمنطقة الأخوين ومرة أمام شاطئ إحدى القرى السياحية بنويبع و هذه هى المرة الثانية التي تظهر على سواحل محافظة البحر الأحمر .

وفى وقت سابق قامت وزارة البيئة بمحاولة إنقاذ لسمكة من نوعية "المولا مولا النادرة " من خلال فريق إنقاذ طبي متخصص، حيث كانت السمكة فى حالة إعياء شديد بعد أن هاجمها أحد الكائنات البحرية المفترسة والتهم واحدة من زعانفها البطنية وطفت على سطح المياه.

وأكد الدكتور محمود حنفى أستاذ علوم البيئة البحرية بجامعة قناة السويس أن سمكة الشمس والتي تعرف ايضاً باسم سمكة المحيط، مولا مولا، أو مولا المشتركة، هي أثقل الأنواع المعروفة من الأسماك العظمية في العالم، يبلغ معدل وزن البالغين من 1،000 كجم (2200 رطل).

وأضاف حنفى أن النظام الغذائي لها يعتمد على قناديل البحر و الحبار، والقشريات والأسماك الصغيرة ويرقات الأسماك، هذه المجموعة من المواد الغذائية تشير إلى أنها سمكة تتغذى على مستويات عديدة، من السطح إلى المياه العميقة، وأحيانا وصولا إلى قاع البحر في بعض المناطق، وهي تستهلك كمية كبيرة من المواد الغذائية للحفاظ على حجمها.

وكشف حنفى أن سمكة المحيط من الأنواع البحرية تقضي حياتها كلها في المحيطات المفتوحة، ومن المرجح أنها تقضي معظم وقتها في المياه القريبة من السطح، وهي سمكة تعيش في طبقات أكثر دفئا من الماء في الليل، على عمق 12 إلى 50 مترا.



الجدير بالذكر تعتبر سمكة الشمس غير مؤذية للإنسان، كما أن لحمها قد يحتوي سموماً، وتلعب سمكة الشمس دور هاما في الحفاظ علي التوازن البيئي ويندر مشاهدتها في المياه الضحلة نظراً لكونها من أسماك الأعماق.

كما أن سمكة شمس المحيط من الأنواع النادرة والمعرضة للتهديد (Vulnerable) وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولى لصون الطبيعة.