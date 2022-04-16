وزيرة البيئة: ربط محطة كهرباء الكريمات على شبكة رصد الانبعاثات الصناعية

قامت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي باجراء مراجعة بيئية لمحطة توليد الكهرباء (الكريمات ٢ و ٣ المركبة) الكائنة بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة.

وتبين لفريق الإلتزام البيئي أن المحطة تم ربطها على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بجهاز شئون البيئة، وتعمل المحطة بالغاز الطبيعى وفقًا لآلية تكنولوجيا الإنتاج الأنظف الصديقة للبيئة، فى إطار كفاءة التشغيل والمقدرة على العمل دون صدور انبعاثات عن عمليات التشغيل مع اتباع الصيانة الدورية.

وأضافت الوزارة أن المحطة تدعم الشبكة القومية الكهربائية لمجابهة الأحمال المتزايدة وإمداد قرى بالانارة لرفع مستوى معيشة المواطنين.

وتمكنت الإدارة العامة للالتزام البيئى على منشآت الطاقة من انهاء المراجعة البيئية لعدد من المحطات، وتقوم على جانب آخر بعقد اجتماعات عدة مع عدد آخر من المحطات بهدف متابعة إجراءات الإصحاح البيئى لها منها محطات بنى سويف، البرلس، عتاقة، العين السخنة، سيدى كرير، غرب دمياط.