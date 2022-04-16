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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يطمئن على انتظام الحركة بمواقف الأجرة وعدم زيادة تعريفة الركوب

مواقف السيارات
مواقف السيارات

اطمئن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على إنتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بنطاق المحافظة، تزامناً مع ارتفاع أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار والكيروسين،  وذلك بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وشدد المحافظ على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بتعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعي والسرفيس داخل المحافظة.

وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتي المواقف والمرور بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قام كلا من المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح و المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية و المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس بالمرور الميداني على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة سير حركة سيارات الأجرة للإطمئنان على التزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي ، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكد محافظ الشرقية انه لم ترد لغرفة عمليات محافظة الشرقية ولا أرقام الإبلاغ " 0552315974 – 0552303693 ولا على رقم منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء "  16528" لم ترد اية شكاوي برفع تعريفة الركوب، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع من يخالف ذلك.

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