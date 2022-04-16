عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كنائس مصر تبدأ غدا الاحتفال بـ أسبوع الآلام

الكنيسة
الكنيسة

 تبدأ الكنائس المصرية غدا /الأحد/ الاحتفال بأسبوع الآلام، آخر أسابيع الصوم الكبير، الذي ينتهي بعيد القيامة المجيد.
ويبدأ الأسبوع غدا بـ"أحد السعف"، الذي يمثل ذكرى دخول السيد المسيح القدس راكبا حماره، حيث استقبله أهلها رافعين سعف النخيل، ويليه "اثنين البصخة"، و"ثلاثاء البصخة"، و"أربعاء البصخة" أو "أربعاء أيوب"، و"خميس العهد" ذكرى العشاء الأخير، و"الجمعة العظيمة" التي توافق ذكرى موت المسيح وفقا للمعتقدات المسيحية، و"سبت النور"، ثم الأحد عيد القيامة.


وتشهد الكنائس المصرية خلال هذا الأسبوع قداسات متتالية، يشارك فيها الأساقفة والقساوسة والمواطنون الأقباط. 

ويبدأ الأقباط في الاستعداد لقداس عيد القيامة، الذي يقام مساء /السبت/ المقبل، في كل الكنائس، ويرأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في الكاتدرائية المرقسية بحضور كبار رجال الدولة.
وتصلي الكنائس في أحد السعف "طقس تجنيز عام" مقدما على كل موتى الأسبوع، لأن من يمت من الأقباط في أسبوع الآلام لا يصلى عليه قداس جنائزي.

الكنائس المصرية أسبوع الآلام عيد القيامه المجيد الصوم الكبير السيد المسيح سبت النور عيد القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

74 حالة| فيروس غامض يدمر أهم عضو في جسد الأطفال.. أعراضه وأماكن انتشاره

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة استخدم التسهيلات الائتمانية في غير أغراضها

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

هل من مات في رمضان دخل الجنة مهما كان عمله ؟

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

"أمي ماتت غضبانة عليا" .. اعترافات قاتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس

ترشيحاتنا

في ذكرى مولد الشيخ الشعراوي.. قصة تنظيف إمام الدعاة حمامات مسجد الحسين

ألمانيا تتعهد بزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.. فهل ستزودها بأسلحة فتاكة؟

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

لضخامتها.. 30 دقيقة لصيد سمكة عملاقة في أمريكا

أخبار التعليم.. منع المدارس من نشر أي بيانات أو صور على صفحاتها إلا بإذن الإدارة التعليمية.. عبد الغفار يتفقدتطوير مستشفى الثدي التابع للقومي للأورام

بالقوة الضاربة.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

رد فعل مفاجئ.. عازف بيانو روسي يتحدى شرطة موسكو|فيديو

فيديو

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

اﻟﻤﺰﻳﺪ