علاج الشخير .. دراسة تكشف أمرًا غريبًا

الشخير مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرين، وتسبب عدم راحة أثناء النوم للشخص ولمن حوله.

وكشف ناروان أميني، خبير النوم من موقع Everynight، إنه من الممكن التوقف عن الشخير إلى الأبد.

ما هو أفضل وضع للنوم لتخفيف الشخير؟

قال ناروان: "النوم على جانبك بدلاً من ظهرك هو أفضل طريقة لمنع الشخير".

وأشار أن عندما تستلقي على ظهرك ، تدفع الجاذبية اللسان نحو الفم، مما يؤدي إلى انسداد في الممرات الهوائية التي تسبب لك الشخير.

كما تجنب وضع ذقنك في صدرك أو إبقاء رأسك لأسفل، لأن ذلك قد يسد مجرى الهواء ويجعل التنفس أكثر صعوبة.

وحافظ على ذراعيك حول خصرك أو موازية لجوانبك.

وأفاد إذا كنت تعاني من آلام المفاصل في هذا الوضع، فحاول وضع وسادة بين ركبتيك للحفاظ على استقامة عمودك الفقري وتخفيف آلام أسفل الظهر.

وكشف خبير النوم عن أمر غريب، وهو أن يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى الشخير، حيث إنها تزيد الأنسجة حول رقبتك وحلقك، مما يعني أنه من المرجح أن تنهار مجرى الهواء لديك عندما تكون نائمًا".

ونصح التخلص من بعض الأرطال من خلال التمرين يمكن أن يقوي عضلات رقبتك لمنع الشخير ويساعدك على فقدان الأنسجة الزائدة، ونصح أيضا بشرب المزيد من الماء، لأن يمكن أن يؤدي الجفاف إلى زيادة كثافة المخاط في الفم والحلق، مما يؤدي إلى تفاقم الشخير.