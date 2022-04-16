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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس: شفط المحروقات المتسربة من سفينة ايكسلو

تسريب بترولي - ارشيفي
تسريب بترولي - ارشيفي

أعلنت وزارة البيئة التونسية ، السبت، أنّه سيتم وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات المتسربة من سفينة الشحن "ايكسلو" وتطويق مكان غرقها وإرسال غوّاصين لمعاينة وضعيتها ومكان تسرّب المحروقات.


وأضافت الوزارة، في تحيين لملف غرق "إيكسلو" أنه سيتم الانطلاق في عملية شفط المحروقات المتسربة، وأن وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي، اتجهت إلى قابس لمعاينة حادثة غرق سفينة الشحن التجارية "ايكسلو " وتنسيق التدخلات.

وتهدف الزيارة، إلى إتخاذ كافّة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلط الجهويّة والمحليّة وكافّة الأطراف المتدخلة، وذلك في اطار تفعيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل في حالة وجود تلوّث بحري.

وأعلنت وزارة البيئة، إثر تعرض سفينة الشحن التجارية "ايكسلو " الحاملة لراية غينيا الاستوائية والمحمّلة لحوالي 750 طنا من مادة الغازوال والقادمة من ميناء دمياط المصري والمتجهة إلى مالطا لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجويّة.

وأضافت أن السلطات التونسية مكّنت السفينة من الرسو على بعد حوالي 7 كلم من سواحل خليج قابس، بطلب من طاقم السفينة الا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحرّكات لتغمرها في حدود ارتفاع 2 متر.

ولاحظت أنّه تمّ إجلاء كامل طاقم السفينة المتكوّن من 7 أشخاص من على ظهر السفينة التي أصبحت مهددة بالغرق.

وكانت تونس عاشت على وقع أزمة جنوح سفينة فلاش المالطية قرب جزيرة جالطة منذ سنة 2012، المحمّلة بالنفط استمرّت إلى حدود 2014 في ظلّ مخاوف من تسرّب هذه المادّة.

وأقرت اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة حوادث التلوث البحري، في 12 ديسمبر 2014 خطة تتضمن الاتصال بمجهز الباخرة المالطية "فلاش" لاستئناف البحث عن حلول لوضعيتها في ظل اعتراض هذا الاخير على تفريغها.

وقامت اللجنة الفنية المشتركة لانقاذ الباخرة بشفط نحو 2040 طنا من المواد النفطية وتقليص حمولة الباخرة من الفحم الحجري من 120 ألف طن إلى نحو 80 الف طن.

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