عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة 53 متهمًا بالاستيلاء على 4 خطوط بترول.. اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 53 متهمًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب شهير وآخرين، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، استولوا على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات.

ونسبت النيابة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية على الأسلحة السابق ذكرها جميعا.

وكما أسندت لهم إتلاف عمدًا 4 خطوط بترول كبرى وهي خطوط: الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.
 

محكمة جنايات القاهرة محاكمة تشكيل عصابى المواد البترولية السلاح الناري بترول النيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

أبرز العطور العالمية.. مصر تمنع استيراد منتجات جاكوار وبينتلي| التفاصيل كاملة

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

حريق بجوار فيلا عادل إمام.. ضبط مالك المخزن وفحص التراخيص

تعليق نارى من شوبير على فرص الأهلى فى الصعود أمام الرجاء.. شاهد

موضوعات متعلقة

حبس شخص سرق مشغولات ذهبية من فيلا بالتجمع الأول

حبس سيدة سرقت مشغولات ذهبية من شقة بالمعادي

حبس سائق وصديقه لاتهامهما بسرقة سيدة بالإكراه وإصابتها في القاهرة

سرقة وهيروين.. تجديد حبس متهمين سرقا شنطة سيدة بالساحل

حبس شخص يتاجر فى العملة بالسيدة زينب

الإعدام لعامل والمشدد 10 سنوات لوالدته وشقيقه لقتلهم شابًا بالأميرية

النار التهمت جسدها| مناظرة النيابة في مصرع فتاة بحريق شقة في المنيل

التحفظ على أطنان سلع مجهولة المصدر في باب الشعرية

ترشيحاتنا

على التابلت .. غدًا انطلاق الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أهمية أذكار الصباح والمساء.. بركة الرزق والخروج من الكرب والضيق

شاهد لحظة إنقاذ امرأة من الموت بأعجوبة أثناء قفزها من النافذة|فيديو

مسابقة تعيين 30 ألف معلم..طارق شوقي: مؤتمر قبل العيد لإعلان أماكن التقديم والامتحانات

بدء تدريبات معلمي اللغة العربية على منصة التطوير المهني عبر هذا الرابط

أهم الأخبار| نبيل الحلفاوي يهاجم لاعبي الأهلى بعد الفوز.. والأوقاف تضع 5 ضوابط لإقامة صلاة عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة بيئية تهدد البحر المتوسط بعد غرق ألف طن من النفط.. صور

لن تصدق.. رجل يحول حافلة متهالكة إلى منزل فخم|صور

أجر خرافي لعمرو دياب في "السر".. هل تقاضى الهضبة 16 مليون جنيه في إعلان البريد؟

بسحله وركوبه.. رواد شاطئ يعذبون دولفين حتى الموت في أمريكا|شاهد

فيديو

فيديوجراف.. بعد شائعة وفاة والدتها .. ابنة صفاء ابو السعود تظهر بالحجاب

كنت مُعرض للموت في أي لحظة.. تصريحات مثيرة لـ أشرف زكي

إجراءات انتقامية.. حظر دخول جونسون إلى روسيا لهذا السبب

أسلوبه في التفسير علامة بارزة .. أجمل حكايات الشعراوي عن استجابة الدعاء له

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ