بـ جوار جامعة خاصة.. إخماد حريق هائل في محول كهرباء بكفر الزيات

نجحت قوات الحماية المدنية اليوم في إخماد نيران حريق محول كهرباء بجوار إحدى الجامعات الخاصة بنطاق قرية ديما بدائرة مركز كفرالزيات دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغًا يفيد اندلاع حريق هائل بالقرب من إحدى الجامعات الخاصة فى نطاق قرية ديما بدائرة مركز كفرالزيات.

وكشفت المعاينة الأولية اندلاع حريق هائل في محول كهرباء بجوار إحدى الجامعات الخاصة بنطاق قرية ديما بدائرة المركز، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخماده قبل امتداده إلى المناطق السكنية دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.