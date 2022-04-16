عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ جوار جامعة خاصة.. إخماد حريق هائل في محول كهرباء بكفر الزيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية اليوم في إخماد نيران حريق محول كهرباء بجوار إحدى الجامعات الخاصة بنطاق قرية ديما بدائرة مركز كفرالزيات دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

الهلال الأحمر: إصابة 224 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي  اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغًا يفيد اندلاع حريق هائل بالقرب من إحدى الجامعات الخاصة فى نطاق قرية ديما بدائرة مركز كفرالزيات.

الهلال الأحمر: إصابة 224 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

وكشفت  المعاينة الأولية اندلاع حريق هائل في محول كهرباء بجوار إحدى الجامعات الخاصة بنطاق قرية ديما بدائرة المركز، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخماده قبل امتداده إلى المناطق السكنية دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حريق هائل الحماية المدنية النيابة مدير امن الغربية امن الغربية نيابة العامة البحث الجنائي النيابة العامة قوات الحماية المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

الاختيار 3 الحلقة 15| السيسي يُحرج خيرت الشاطر :" فاكرنا تلامذة"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

تشكيل الرجاء ضد الأهلي.. حميد أحداد ومحسن متولي في الهجوم

الأرصاد: منخفض خماسيني شديد الحرارة يضرب البلاد خلال ساعات

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

موعد إجازة عيد شم النسيم وتحرير سيناء|وماذا قال عنها قانون الخدمة المدنية

موضوعات متعلقة

بيطري الغربية: تحصين 238 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

ترشيحاتنا

كسر مفاجئ في خط المياه المغذي لمنطقة هضبة الأهرام بالجيزة

الحكم على مرتضى منصور في سبه الخطيب ومستشار نادى الزمالك .. غدا

أزمة بين روسيا وبريطانيا بسبب أوكرانيا|ماذا يعني منع جونسون من دخول موسكو؟

من ركلة جزاء.. عمرو السولية يتقدم لـ الأهلي على الرجاء

«النقل» تبدأ التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف استعدادا لافتتاحه في يونيو.. صور

هالة سرحان: الرئيس السيسي أعظم هدية من السماء.. وصدام حسين هددني بالاغتيال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أروى جودة في حوار لـ "صدى البلد": شخصيتي في بابلو لا تشبهني.. وأتمنى تجسيد دور شعبي.. وانتظروني بعد رمضان في "حرب نفسية" و"بنات رزق"

ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

فيديو

أسلوبه في التفسير علامة بارزة .. أجمل حكايات الشعراوي عن استجابة الدعاء له

تامر حسني الأقرب لشخصيتي وسعاد حسني ملهاش حظ.. حسن يوسف يكشف العديد من الأسرار 

ألقوا عليه أكياس مياه.. وفاة شاب بسبب مزاح أطفال في الإسماعيليلة.. فيديوجراف

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ